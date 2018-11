Godsmack: Die Nachholtermine der Deutschland-Tour stehen fest

Kreator und Dimmu Borgir schließen sich zusammen, um im November und Dezember auf gemeinsame Europa-Tournee zu gehen. Unterstützt werden sie dabei von Hatebreed und Bloodbath.

Die deutschen Thrash-Titanen Kreator und die norwegischen Giganten des Symphonic Black Metal, Dimmu Borgir, haben sich für eine große Co-Headliner-Tour durch Europa im kommenden Winter zusammengeschlossen. Mit dabei einmal die aktuellen Werke der Band: Kreator veröffentlichten GODS OF VIOLENCE im Januar letzten Jahres und erzielten damit sehr positive Resonanzen. Mit der Platte landete die Band zum ersten Mal auch an der Spitze der deutschen Album Charts. https://www.facebook.com/KreatorOfficial/videos/492477164560866/ Letzten Monat erschien mit EONIAN das erste Dimmu Borgir-Album in beinahe acht Jahren. Die Texte der Platte können bis zur Tour noch fleißig auswendig gelernt werden. Diese findet vom 30. November bis 16. Dezember statt und…