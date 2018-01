Grammys 2018: Mastodon und Foo Fighters gewinnen Awards

Foto: Screenshot via Twitter, Mastodon. All rights reserved.

Der wichtigste US-amerikanische Musikpreis Grammy feierte am letzten Januar-Wochenende 2018 seine 60. Verleihung im New Yorker Madison Square Garden. Wir haben natürlich immer ein Auge auf die Kategorie „Rock“, in der sich 2017 Megadeth den Preis „Best Metal Performance“ abholen konnten.

In ebenjener Kategorie gewannen 2018 Mastodon einen Grammy für den Song ‚Sultan’s Curse‘ vom Album EMPEROR OF SAND. Schlagzeuger Brann Dailor habe backstage den Award als „enormen Erfolg für die Band und den Heavy Metal“ bezeichnet. „Metal ist eines der großartigsten Musik-Genres mit einigen der talentiertesten und begabtesten Musikern“, wird er zitiert.

Neben Mastodon waren in der Kategorie „Best Metal Performance“ außerdem nominiert: August Burns Red ‚Invisible Enemy‘, Body Count ‚Black Hoodie‘, Code Orange ‚Forever‘ und Meshuggah ‚Clockworks‘.

Mastodon gehörten zudem auch in der Kategorie „Best Rock Album“ zu den Nominierten, ebenso wie Metallica, Nothing More und Queens Of The Stone Age. Den Grammy hierfür heimsten sich jedoch die Indie-Rocker The War On Drugs ein.

Der Foo Fighters-Song ‚Run‘ war in zwei Kategorien nominiert: „Best Rock Performance“ und „Best Rock Song“. Letztere konnte die Band um Dave Grohl gewinnen, setzte sich dabei gegen Metallica (‚Atlas, Rise!‘), K. Flay (‚Blood In The Cut‘), Nothing More (‚Go To War‘) und Avenged Sevenfold (‚The Stage‘) durch.

Wir gratulieren Mastodon und Foo Fighters!