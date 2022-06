Graspop Metal Meeting 2022: Alle Infos zum Festival

Datum

Die 25. Ausgabe des Graspop Metal Meeting wird vom 16. bis 19. Juni 2022 stattfinden.

Veranstaltungsort

Das Graspop Metal Meeting ist ein Metal- und Hard Rock-Festival in Dessel, Belgien.

Adresse:

Kastelsedijk

2480 Dessel

Belgien

Preise & Tickets

Alle Tickets der geschobenen Ausgaben von 2020 und 2021 sind auch für 2022 gültig. Das Graspop Metal Meeting 2022 ist bis auf wenige Tages-Tickets für Freitag (110€) ausverkauft.

Bands

In dieser Liste gibt es regelmäßige Updates – neu hinzugekommene Bands sind fett markiert.

A Day To Remember

Alcest

Alestorm

Alice Cooper

Amenra

Amorphis

As Everything Unfolds

Baroness

Battle Beast

Beartooth

Beyond The Black

Black Label Society

Black Veil Brides

Blues Pills

Boston Manor

British Lion

Bullet For My Valentine

Bury Tomorrow

Bütcher

Celeste

Cemetery Sun

Code Orange

Counterparts

Creeper

Crossfaith

Crystal Lake

The Curse Of Millhaven

Dana Dentata

The Dead Daisies

Death To All

Decapitated

Deep Purple

Deez Nuts

Deftones

Destruction

Devin Townsend

Diamante

Dimmu Borgir

Dirty Honey

Disillusion

Dog Eat Dog

Dool

Down

Dropkick Murphys

Dying Fetus

Ego Kill Talent

Eisbrecher

Employed To Serve

Enthroned

Europe

Evil Invaders

Fire From The Gods

Five Finger Death Punch

Fleddy Melculy

Foreigner

Fu Manchu

Gaahls Wyrd

Ghøstkid

Gloryhammer

Good Riddance

The Great Old Ones

Heaven Shall Burn

Heilung

High On Fire

Ihsahn

Imminence

In Extremo

InVisions

Iron Maiden (Headliner Donnerstag)

Jinjer

Judas Priest (Headliner Samstag)

Kadavar

Killing Joke

Killthelogo

Kontrust

Korn

Lagwagon

Lalma

Majestica

Massive Wagons

Mastodon

Me And That Man

Megadeth

Mercyful Fate

Misþyrming

My Dying Bride

Myles Kennedy And Company

Naglfar

The Offspring

Opeth

Our Hollow, Our Home

Paradise Lost

Perturbator

Phil Campbell And The Bastard Sons plays Motörhead

Powerwolf

Red Fang

Rival Sons

Sabaton (Headliner Sonntag)

Sacred Reich

Saxon

Michael Schenker

Scorpions

Sepultura

Shinedown

Skillet

Slapshot

Sloper

Smash Into Pieces

Spiritbox

Stake

Steel Panther

Stick To Your Guns

Strains

Suicidal Tendencies

Suicide Silence

Tempt

Thunder

Tiamat

Toxic Shock

Trash Boat

Tremonti

Tribulation

Twin Temple

Ugly Kid Joe

The Vintage Caravan

Vltimas

Volbeat

Walls Of Jericho

Wayward Sons

While She Sleeps

Whitesnake

Within Temptation

Zeal & Ardor

Running Order

(anklicken für größere Ansicht + Download)

Weitere Informationen

Spezielle Möglichkeiten zu Camping und Unterbringung außerhalb des Festival-Geländes findet ihr hier.

Metal Meeting 22 App

Livestream und TV

Bisher gibt es noch keine Informationen, ob ausgewählte Auftritte auch von zu Hause aus angesehen werden können.

Wettervorhersage

Generell können sich Besucher des Festivals auf sonnige und trockene Tage freuen. Ab Donnerstag wird es jeden Tag wärmer mit dem Höhepunkt am Samstag, an dem das Thermometer über 30° klettern soll. Entsprechend steigt auch das Gewitterrisiko am Nachmittag. Am kühlsten wird es an Sonntag, allerdings kann man auch mit 22-24° hervorragend feiern.

Anfahrt

