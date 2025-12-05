Kürzlich hatten Guns N’ Roses im Rahmen der Ankündigung ihrer „weltweiten“ Tournee, welche kommendes Jahr stattfindet, auch die Veröffentlichung zweier neuer Kompositionen versprochen. Diese Beteuerung haben Frontmann Axl Rose, Bassist Duff McKagan, Schlagzeuger Isaac Carpenter, die Keyboarder Dizzy Reed und Melissa Reese sowie die Gitarristen Slash und Richard Fortus nun eingelöst: Der „Rock-Power-Song“ ‘Atlas’ und ‘Nothin’ („mit emotionalem Text sowie Gitarren und Keyboard-Klängen“) sind nun raus (siehe Visualizer-Videos unten).
Zeit für etwas Noise
Die beiden Tracks sind über die angestammte Plattenfirma Geffen erschienen und stellen die erste neue Musik seit den 2023 veröffentlichten Tracks ‘The General’ und ‘Perhaps’ dar. Die im Kontext des gesamten Œuvres der Band wohl eher als durchschnittlich einzuordnenden ‘Atlas’ und ‘Nothin’ erweitern nun die Livesetlists, worin sich ansonsten alle klassischen Hits und weniger bekannten Fan-Favoriten aus dem frühen Repertoire von Guns N’ Roses wiederfinden. Die Welttournee im Frühjahr und Sommer 2026 führt das Oktett auch nach Deutschland: So werden die Gunners zwei in Berlin ihre Verstärker aufdrehen.
Der Clou dabei: Die Fans an der Spree können sich in der Tat darauf freuen, denn die Band spielt zum Glück nicht im Olympiastadion auf, welches eine ziemlich schwierige Akustik aufweist. Stattdessen werden Guns N’ Roses im „dicken B“ am 23. und 25. Juni 2026 in der Uber Arena rocken — jetzt muss Axl Rose nur noch gut bei Stimme sein. Weitere Konzerte in Europa steigen in Polen, Irland, Frankreich, Großbritannien und Belgien. Ansonsten reist das Septett im Rahmen der „World Tour 2026“ noch nach Mexiko, Brasilen, Kanada und in die Vereinigten Staaten von Amerika. Zuletzt kündigte die Formation die Neuauflage des Live-Albums LIVE ERA ’87-’93 als Boxset in limitierter Pressung mit remastertem Audio und aufgemotzem Artwork an.
Guns N’ Roses — World Tour 2026
- 28.03. MX-Monterrey, Tecate Pa’l Norte*
- 01.04. BR-Porto Alegre, Estádio Beira Rio
- 04.04. BR-São Paulo, Monsters Of Rock*
- 07.04. BR-São José do Rio Preto, Alberto Bertelli Lucatto
- 10.04. Rio de Janeiro, Engenhao
- 12.04. BR-Vitoria, Estádio Estadual Kleber José de Andrade
- 15.04. BR-Salvador, Arena Fonte Nova
- 18.04. BR-Fortaleza, Arena Castelão
- 21.04. BR-Sao Luiz, Estádio Governador João Castelo “Castelão”
- 25.04. BR-Belém do Para, Estadio Olimpico do Para “Mangueirão”
- 05.05. US-Hollywood, FL , Hard Rock Hollywood
- 07.05. US-Daytona Beach, FL , Welcome To Rockville *
- 04.06. PL-Gliwice, PreZero Arena Gliwice
- 06.06. PL-Gliwice, PreZero Arena Gliwice
- 10.06. IR-Dublin, Ireland , 3Arena
- 12.-14.06. UK-Donington, Download *
- 18.06. NL-Amsterdam, Ziggo Dome
- 20.06. NL-Amsterdam, Ziggo Dome
- 23.06. Berlin, Uber Arena
- 25.06. Berlin, Uber Arena
- 28.06. BE-Antwerp, AFAS Dome
- 01.07. FR-Paris, Accor Arena
- 03.07. FR-Paris, Accor Arena
- 23.07. US-Raleigh, NC , Cater-Finley Stadium
- 26.07. US-Saratoga Springs, NY , Saratoga Performing Arts Center
- 29.07. US-Tinley Park, IL , Credit Union 1 Amphitheatre
- 01.08. US-Hershey, PA , Hersheypark Stadium
- 05.08. CA-Toronto, ON , Rogers Stadium
- 08.08. US-Shakopee, MN , Mystic Lake Amphitheater
- 12.08. US-East Rutherford, NJ , MetLife Stadium
- 16.08. US-St. Louis, MO , Busch Stadium
- 19.08. US-Kansas City, MO , Morton Amphitheater
- 22.08. US-Las Vegas, NV , Allegiant Stadium
- 26.08. CA-Edmonton, AB , Commonwealth Stadium
- 29.08. CA-Vancouver, BC , BC Place
- 02.09. US-San Diego, CA , Snapdragon Stadium
- 05.09. US-Pasadena, CA , Rose Bowl
- 09.09. US-Arlington, TX , Globe Life Field
- 12.09. US-Ridgedale, MO , Thunder Ridge Nature Arena
- 16.09. US-San Antonio, TX , Alamodome
- 19.09. US-Atlanta, GA , Truist Park
* Festival-Auftritte
—
