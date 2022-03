Heaven Shall Burn kündigen 5 Clubshows für Mai an

Nach den Shows im November letzten Jahres haben Heaven Shall Burn noch lange nicht genug von Konzerten in kleinen Clubs. Unter dem Motto „Neuland Exkursion 2022“ gibt es die Thüringer im Mai bei den folgenden Gelegenheiten zu sehen:

2505. Rostock, MAU Club

26.05. Bremen, Schlachthof

27.05. Schweinfurt – Stattbahnhof

28.05. Salzburg, Rockhouse

29.05. Lindau, Club Vaudeville

Die Band zu den Shows:

„Wir haben das Motto ,NEULAND‘ für diese kleine, aber feine Konzertreise nicht umsonst gewählt, denn wir spielen in Clubs, in denen wir bisher nicht zu sehen waren. Ja, wir reisen dafür sogar in ferne Länder, in denen wir in noch nie (!) gespielt haben: Bremen und Mecklenburg-Vorpommern, wir kommen endlich zu Euch und entfernen diesen unfassbaren Schandfleck aus unserer Bandgeschichte!!!



,NEULAND‘ aber auch, weil es uns ein großes Anliegen ist, jungen und neuen Bands, die während der Pandemiezeit keine Chance hatten in das Licht der Öffentlichkeit zu treten, eine Möglichkeit zu geben, sich vor einem breiteren Publikum zu präsentieren. Wir werden daher auf dieser Tour keine Supportband im klassischen Sinne dabei haben, sondern es wird jeden Abend eine tolle Nachwuchsband die Chance bekommen, sich zu zeigen! Genaue Informationen zu der Aktion werden in Kürze bekannt gegeben. Also seid dabei und ergattert ein Ticket, das wird fett. Wir freuen uns riesig darauf, mit Euch die Clubs einzureißen, bevor es dann bald wieder auf die großen Bühnen geht!“

Heaven Shall Burn touren endlich ausgedehnt ihr letztes Album OF TRUTH AND SACRIFICE, das sich bei seiner Veröffentlichung im März 2020 auf Platz 1 der Offiziellen Deutschen Charts platzierte. Neben den Clubshows ist die Band im Sommer auf zahlreichen europäischen Festivals zu sehen, bevor Anfang 2023 endlich ihre große Europatournee zusammen mit Trivium nachgeholt wird. Die Termine dazu findet ihr hier!