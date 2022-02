Happy birthday, Jonathan Davis! Anlässlich des Geburtstags des Korn-Frontmanns haben wir seine Aktivitäten der letzten zwölf Monate zusammengetragen.

Am heutigen 18. Januar 2022 feiert Korn-Frontmann Jonathan Davis seinen 51. Geburtstag. Wir gratulieren herzlichst! Da hinter dem Musiker ein ereignisreiches Jahr liegt, fassen wir es kurz zusammen. April 2021 Korn laden Fans auf aller Welt ein, am 24. April an einem Streaming-Event teilzuhaben, das die Band aus dem "Stranger Things: The Drive-Into Experience" in Los Angeles live in die ganze Welt überträgt. Los ging es an besagtem Samstag ab 22 Uhr deutscher Zeit. Juni 2021 Für die Anfang März 2022 erscheinende Fortsetzung zum Open World-RPG ‘Elex’ (Piranha Bytes) hat Jonathan Davis einen exklusiven Song beigesteuert. In ‘Elex 2’ bewegt…