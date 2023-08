Helloween müssen Festival-Auftritte absagen

In einem Statement in den Sozialen Medien haben das Bloodstock- und das Hellsinki Metal Festival bekanntgegeben, dass Helloween ihre Auftritte krankheitsbedingt absagen müssen. Stattdessen springen Apocalyptica in Helsinki ein, und KK’s Priest übernehmen beim Bloodstock in Derbyshire.

Das Helloween-Statement

Weiter heißt es: „Viel schwerer ist es jetzt für uns, euch informieren zu müssen, dass wir die anstehenden Festival-Auftritte beim Hellsinki Metal Festival in Finnland- und dem Bloodstock Open Air im Vereinigten Königreich absagen müssen. Grund dafür ist, dass unser Sänger Michael Kiske an einer Kehlkopfentzündung leidet.

Wir haben diese Entscheidung mit viel Bedacht und schweren Herzens gefällt, aber der Zustand unseres Sängers lässt uns leider keine andere Wahl. Danke für euer Verständnis“, so die Band.

Der Hellsinki-Ersatz-Headliner

Apocalyptica haben als Trost wohl ein Ass im Ärmel: „Wir freuen uns aber auf ein sehr energiegeladenes und metallisches Special-Set, das wohl niemanden kaltlassen wird. Es wird auch einen besonderen Gast aus der Heimat geben. Wir können es kaum erwarten, dieses Erlebnis mit Finnlands härtesten Metal-Fans zu teilen.“

Der Bloodstock-Ersatz

