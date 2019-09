Hellyeah: Zukunft der Band bleibt ungewiss

Als Hellyeah-Drummer Vinnie Paul am 22. Juni 2018 im Alter von 54 Jahren an den Folgen eines schweren Herzinfarkts starb, herrschte unter Fans erst einmal Schock. Einige Monate später wurde dann aber klar, dass Hellyeah noch ein letztes Album mit Aufnahmen Vinnie Paul am Schlagzeug veröffentlichen wollen.

Ungewisse Zukunft

„Wir fokussieren uns aktuell voll und ganz auf das neue Album, damit zu touren und Vinnie mit jeder Show Tribut zu zollen, die wir spielen werden. Alles Weitere muss man sehen. Ich kann nicht wirklich weiter im Voraus denken. Ob es ein weiteres Album geben wird, weiß ich nicht. Würde ich gerne eins aufnehmen? Sicher. Bin ich dazu bereit? Nein, dazu ist es noch viel zu früh. Wir machen einen Tag, eine Tour und einen Song nach dem anderen.“

WELCOME HOME

Tracklist:

333 Oh My God Welcome Home I’m The One Black Flag Army At Wicks End Perfect Bury You Boy Skyy And Water Irreplaceable

WELCOME HOME von Hellyeah erscheint am 27. September 2019. Am 13. September veröffentlichte die Band außerdem das Video zum Song ‘Black Army Flag’:

