Ex-Killswitch Engage-Sänger Howard Jones arbeitet wieder an seinem Solodebüt. Seit Killswitch Engage und Jones seit 2012 getrennte Wege gingen, war der Sänger an verschiedenen kleineren Projekten beteiligt, darunter Blood Has Been Shed oder Light The Torch.

Schon im Dezember 2024 kündigte Jones sein Solodebüt sowie das Burn Eternal-Projekt mit Killswitch Engage-Gitarrist Adam Dutkiewicz an. Um beide Projekte war es lange still, allerdings gibt es jetzt Neuigkeiten: Die Aufnahmen für das Soloalbum haben offiziell begonnen. Mit an Bord sind Spiritbox-Produzent Josh Gilbert und Bullet For My Valentine-Sound-Ingenieur Joseph McQueen.

Jones’ Dreamteam

Jones postete ein Bild von sich, Gilbert und McQueen auf Instagram und schrieb dazu: „Ich bin wieder im Dreamteam mit Josh und Joseph zurück. Die Aufnahmen für mein Soloalbum haben offiziell begonnen. Wir haben jetzt viele Jahre darüber gesprochen und jetzt freue ich mich sehr, endlich damit anzufangen.“

Sein Soloalbum ist nicht das einzige Projekt, das Jones momentan bearbeitet: „Ich habe mit einigen anderen Projekten über die nächsten Monate noch viel zu teilen. Danke an alle, die diesen verrückten Ritt begleitet haben. Los geht’s!“ Wann erste Musik veröffentlicht wird, erzählt der Sänger noch nicht.

Jones war von 2002 bis 2012 bei Killswitch Engage am Mikrofon. Er verließ die Band, um sich nach einer Diabetes-Diagnose um seine Gesundheit kümmern zu können. Mittlerweile tritt Jones ab und zu wieder mit seinen alten Kollegen auf und trug sogar Gastgesang zum Album ATONEMENT (2019) bei.

