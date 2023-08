Projekt mit Adam Dutkiewicz und Howard Jones nimmt Form an

Der ehemalige Killswitch Engage-Sänger Howard Jones und der aktuelle Gitarrist Adam Dutkiewicz haben schon 13 Demos für ihr neuestes Projekt zusammengestellt. Das gab Jones auf seinem Instagram-Profil bekannt. Ziel ist es wohl, ein ganzes Album aufzunehmen, allerdings liegt noch viel Arbeit vor den beiden.

Howard Jones verließ 2012 nach zehn Jahren Killswitch Engage, um sich um seine psychische Gesundheit zu kümmern. Er hatte mit manischer Depression und einer bipolaren Störung zu kämpfen. Gründungsmitglied Jesse Leach übernahm damals wieder die Rolle als Frontmann.

Unbetiteltes Projekt

Empfehlung der Redaktion Adam Dutkiewicz und Howard Jones planen gemeinsames Projekt Groove Metal, Metalcore Allem Anschein nach bahnt sich zwischen Killswitch Engage-Gitarrist Adam Dutkiewicz und Ex-Sänger Howard Jones eine Zusammenarbeit an. Jetzt sind Dutkiewicz und sein alter Kollege Jones wieder zusammen am Werkeln. Der Gitarrist erklärt in einem Interview mit Total Rock Radio: „Howard und ich arbeiten an einem neuen Projekt zusammen. Er hat mich angesprochen und gefragt, ob ich ihm ein paar Songs schreiben könnte. Ich sagte ‚Ja, klar‘ und jetzt arbeiten wir an einem Album.“

Auf die Frage, wann die ersten Hörproben veröffentlich werden, meint der Musiker: „Ich habe gerade so viel zu tun, es ist schwer, etwas Genaues festzulegen… Wir sind gerade an dem Punkt angekommen, an dem wir vielleicht eine Single veröffentlichen könnten. Aber ich glaube, das ganze Album dauert etwas länger als erwartet.“

Doppelte Arbeit

Empfehlung der Redaktion Killswitch Engage: Neues Album dauert länger als erwartet Metalcore Killswitch Engage arbeiten mittlerweile länger als erhofft an ihrer neuen Platte. Sänger Jesse Leach erklärt nun in einem Radio-Interview, warum. Er erklärt: „Es ist noch in Arbeit. Wir haben ungefähr vier Lieder komplett fertig, wollen aber definitiv ein ganzes Album daraus machen.“ Adam Dutkiewicz macht es sich mit dem noch namenlosen Projekt auch nicht leicht: „Ich habe jetzt die doppelte Verpflichtung, weil ich gleichzeitig mit Killswitch Engage aufnehmen muss.“

Killswitch Engage arbeiten schon seit einiger Zeit an einem neuen Album. Die letzte Scheibe ATONEMENT erschien 2019. Der Schreibprozess dauert anscheinend wesentlich länger als geplant, erklärte Sänger Jesse Leach vor einer Weile in einem Interview.

