Eingefleischte Fans von Ice Nine Kills dürften es sowieso bereits mitbekommen haben: Die Horror-Metaller, welche mit ihren epischen und aufwendig produzierten Musikvideos sicher schon in diese Richtung vorgefühlt haben, wagen sich auf neues Terrain. So werkelt die US-Formation an einem Grusel-Streifen, welcher den Titel ‘The Slashin’ Of The Christ’ trägt.

Langeweile kommt nicht auf

Die jüngste Neuigkeit hierzu hat Frontmann Spencer Charnas nun im Interview mit dem britischen Metal Hammer ausgeplaudert: Das Drehbuch für den Film ist fertig. Zunächst beschreibt der Ice Nine Kills-Sänger die Herangehensweise der Band: „Wie bei allem, was wir tun, gibt es Horror und Gewalt, aber es gibt ein Zwinkern in die Kamera. Wir nehmen uns selbst nicht zu ernst. Und ich finde, die Welt braucht so einen Film.“

Des Weiteren sollte Charnas darüber Auskunft geben, ob der Streifen — wie der Titel anzudeuten scheint — viele Christen verärgern wird. Doch hier kann der Ice Nine Kills-Musiker Entwarnung geben: „Ich denke, es könnte wie bei ‘Der Exorzist’ sein, der von der katholischen Kirche angepriesen wurde, weil er auf der Leinwand das zeigte, worüber sie gesprochen haben.“ Wie eingangs erwähnt hat Spencer inzwischen zusammen mit Paul Soter (‘Super Troopers’, ‘Club Dread’) das Drehbuch fertig geschrieben.

Neue Musik

Überdies ist Greg Nicotero (‘The Walking Dead’) als Ko-Produzent mit von der Partie. Ice Nine Kills befinden sich daher derzeit mit mehreren Filmstudios und potenziellen Regisseuren in Gesprächen. Ein weiterer Aspekt des Vorhaben ist natürlich die Besetzung. Hier hakte Metal Hammer UK nach, ob man damit rechnen könne, „bekannte Gesichter“ wiederzusehen. Charnas erwiderte: „Das will ich doch hoffen. Und wer weiß schon, wer überleben und wer sterben wird?“

Doch damit nicht genug: Neben ‘The Slashin’ Of The Christ’ haben Ice Nine Kills 2026 noch andere Dinge vor. Und zwar will das Sextett aus Boston sein Kerngeschäft nicht vernachlässigen und an neuer Musik arbeiten. Dabei geht es zum einen um mehrere Soundtrack-Projekte sowie zum anderem um den Nachfolger ihres 2021er-Werkes THE SILVER SCREAM 2: WELCOME TO HORRORWOOD.

Bewährtes Rezept

Dazu ließ Charnas verlauten: „Es ist das, was wir auf THE SILVER SCREAM 2 gemacht haben: Es klingt alles nach derselben Band, aber keine zwei Lieder sind gleich. Wir versuchen, zu schauen, was andere Gruppen machen, und dann das Gegenteil zu tun. Wir sind mit Punk und Broadway-Musik aufgewachsen. Also macht es Spaß, die Sache nach dem Motto zu würzen: ‚Wie würde es klingen, wenn man The Vandals mit ‘Les Misérables’ und Cannibal Corpse vermengt?’”

—

