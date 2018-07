Immortal: Düstere Vorfreude

Neun Jahre nach ALL SHALL FALL und drei Jahre nach der Trennung von Olve „Abbath“ Eikemo haben es Texter/Gitarrist Harald „Demonaz“ Nævdal und Schlagzeuger Reidar „Horgh“ Horghagen hinbekommen, ein neues Immortal-Album aufzunehmen.

Weiterlesen Immortal: Demonaz über das neue Album und seine Inspiration Demonaz spricht über seine Inspiration, seine Armverletzung und das langerwartete neue Album NORTHERN CHAOS GODS. 2016 äußerte sich das Duo zur Verzögerung von neuem Material noch dahingehend, dass die Trennung von Abbath und die damit einhergehenden Rechtsstreitigkeiten vieles aufgehalten hätte.

Am Freitag (6.7.) wird die neue Platte dann endlich über Nuclear Blast veröffentlicht. Mit ‘Mighty Ravendark’ zuletzt noch ein Vorgeschmack.

https://www.youtube.com/watch?v=9zanN5PQh64 Video can’t be loaded: IMMORTAL – Mighty Ravendark (OFFICIAL LYRIC VIDEO) (https://www.youtube.com/watch?v=9zanN5PQh64)

Die elementare Frage zu NORTHERN CHAOS GODS muss jeder Immortal-Fan für sich selbst beantworten: Ist es noch Immortal, wenn Abbath nicht mehr dabei ist? Prinzipiell, so sehe ich das, lautet die Antwort schon „Ja“. Schließlich war es nie sein zur Band glorifiziertes Soloprojekt, hat Demonaz speziell in den frühen Tagen der norwegischen Black Metal-Ikone maßgeblich zum magischen Sound mit beigetragen und als alleiniger Texter den gesamten Blashyrkh-Kosmos erschaffen.

Und man kann ihm und Schlagzeugkrake Horgh auch nicht absprechen, dass NORTHERN CHAOS GODS klar in die richtige Richtung geht: Es blastet und mörtelt im Geiste der „mittleren Periode“ Immortals, so circa AT THE HEART OF WINTER, mit dem furiosen Doppelschlag aus Titel-Song und ‘Into Battle Ride’ am Anfang und einem sehr epischen Abritt in Form von ‘Mighty Ravendark’.

Dazwischen herrscht auch mal ein wenig Leerlauf, der dann tatsächlich Platz für zweifelnde Gedanken der „Was für eine Riff-Idee hätte Abbath hier eingebracht?“-Liga lässt. Aber in Summe überzeugt mich die Wucht dieses Albums, das ich nach den ziemlich drögen Stadion-Rockern SONS OF NORTHERN DARKNESS und ALL SHALL FALL nicht mehr erwartet und mit Abbath an Bord wohl auch nie bekommen hätte. (Robert Müller)

Diese und noch viele weitere aktuelle relevante Reviews findet ihr hier sowie in der aktuellen METAL HAMMER-Juliausgabe.

IMMORTAL – „NORTHERN CHAOS GODS “ auf Amazon streamen und kaufen – gerade im Angebot für Prime-Mitglieder: 4 Monate Amazon Music Unlimited für nur 0,99€