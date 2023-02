Sänger Tim "Ripper" Owens ist häufig Gegenstand kontroverser Diskussionen - ein Umstand, dem er sich sehr wohl bewusst ist.

In einem Interview mit der Radiosendung „Heavy Metal Mayhem“ sprach der ehemalige Judas Priest-Sänger Tim „Ripper“ Owens darüber, dass vieles von dem, was er sagt, nachhaltige Wirkung zeige. „Ich denke, das Problem ist, dass ich viel Humor verwende“, erklärt er. „Es ist lustig, man hat vor zehn oder fünf Jahren etwas gesagt und die Leute reden noch immer darüber.“ Humor ist ein zweischneidiges Schwert „Niemand kennt mich. Du kennst mich weder politisch noch persönlich. Du weißt nicht, was ich tue oder wer ich bin. Du kennst nur den Tim Owens, der diese Interviews führt“, erklärte der Musiker. „Was mich in…