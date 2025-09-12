Toggle menu

Metal Hammer

 Search

‘Into The Void’: Erster Trailer zu Dokuserie zu sehen

Into The Void
Into The Void: ‘Life, Death & Heavy Metal’
Foto: Hulu/Disney+. All rights reserved.
von
Tiefgründige Einsichten gefällig? ‘Into The Void: Life, Death & Heavy Metal’ erzählt die Schicksale von acht wegweisenden Musikern.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Reichlich Hintergründe über verschiedene Persönlichkeiten aus den Weiten des sonischen Stahls gibt es demnächst in Form einer Doku-Serie. ‘Into The Void: Life, Death & Heavy Metal’ kommt in acht Folgen daher und erzählt von den „epischen Kämpfen, die die unwiderstehlichsten Künstler des Heavy Metal ausgefochten haben, und deren kulturellen Auswirkungen“. Dargeboten werden „persönliche Geschichten“ über Erfolg, Mord, Sucht, Rebellion und Erlösung.

Intim & unerschrocken

In den Vereinigten Staaten von Amerika läuft ‘Into The Void: Life, Death & Heavy Metal’ ab 22. September bei Streaming-Anbieter Hulu, welcher zu Disney+ gehört, weswegen Hulu-Film und -Serien hierzulande in der Regel bei Disney+ zu sehen sind. Von letzterer Seite aus liegen jedoch noch keine Informationen vor diesbezüglich vor. Die mehrteilige Dokumentation wurde von Jason Eisner und Evan Husney als ausführende Produzenten gemacht — beide machen sich bei der Pro-Wrestling-Dokumentation ‘Dark Side Of The Ring’ („meistgesehene Serie aller Zeiten auf Vice TV“) einen Namen.

Des Weiteren verspricht ‘Into The Void: Life, Death & Heavy Metal’ eine „intime, unerschrockene Reise hinter die Vorhänge des Heavy Metal“. In der ersten Folge geht es beispielsweise um Ozzy Osbourne-Gitarrist Randy Rhoads, wobei Band-Kollegen und Weggefährten wie Sharon Osbourne über sein Vermächtnis und den schrecklichen Unfall nachgrübeln. Eine andere Episode dreht sich um das Gerichtsverfahren um Judas Priest: James Vance warf Rob Halford und Co. vor ihn durch ihre Musik zum Selbstmord angestiftet zu haben. Ebenfalls im Fokus ist Dimebag Darrell — der legendäre Pantera-Gitarrist wurde bekanntlich 2004 bei einem Konzert seiner Gruppe Damageplan auf der Bühne von einem verwirrten Fan erschossen.

Judas Priest Defenders Blowup Männer T-Shirt schwarz XL 100% Baumwolle Band-Merch, Bands
Judas Priest Defenders Blowup Männer T-Shirt schwarz XL 100% Baumwolle Band-Merch, Bands Für € 21,99 bei Amazon kaufen

‘Into The Void: Life, Death & Heavy Metal’ — alle Folgen:

  1. Randy Rhoads
  2. Kurt Struebing (NME)
  3. Judas Priest vor Gericht
  4. Chuck Schuldiner (Death)
  5. Wendy O. Williams (Plasmatics)
  6. Confess — Iranian Metal Crusade
  7. Ann Boleyn (Hellion)
  8. Dimebag Darrell (Pantera)

Youtube Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

teilen
mailen
teilen

Themen

Chuck Schuldiner Death Dimebag Darrell Disney Dokumentation hulu Into The Void judas priest Randy Rhoads Serie Wendy O Williams
Judas Priest: ‘War Pigs’-Cover mit Halford & Ozzy
Judas Priest-Frontmann Rob Halford mit Ozzy Osbourne bei der Pressekonferenz für das Ozzfest 2010
Wie Scott Travis verrät, werden Judas Priest wohl noch eine ‘War Pigs’-Version mit Beteiligung von Ozzy Osbourne rausbringen.
Judas Priest haben zu Ehren von Black Sabbath und Ozzy Osbourne bekanntlich den Klassiker ‘War Pigs’ gecovert (siehe Video unten). Wie Schlagzeuger Scott Travis nun in einem neuen Interview bei "Rock Of Nations With Dave Kinchen And Shane McEachern" ausgeplaudert hat, haben die britischen Metal-Götter offenbar noch eine weitere Version des Tracks in der Hinterhand -- wobei kein Geringerer als Ozzy selbst mitmischt. Posthumes Feature Zunächst sprach Travis noch ein wenig darüber, dass Judas Priest beim Live-Abschied von Ozzy Osbourne nicht teilnehmen konnten. "Wir wussten von der Black Sabbath-Reunion beziehungsweise des letzten Black Sabbath-Konzerts, das im Vereinigten Königreich anstand. Aber wir…
Weiterlesen
Zur Startseite