Reichlich Hintergründe über verschiedene Persönlichkeiten aus den Weiten des sonischen Stahls gibt es demnächst in Form einer Doku-Serie. ‘Into The Void: Life, Death & Heavy Metal’ kommt in acht Folgen daher und erzählt von den „epischen Kämpfen, die die unwiderstehlichsten Künstler des Heavy Metal ausgefochten haben, und deren kulturellen Auswirkungen“. Dargeboten werden „persönliche Geschichten“ über Erfolg, Mord, Sucht, Rebellion und Erlösung.

Intim & unerschrocken

In den Vereinigten Staaten von Amerika läuft ‘Into The Void: Life, Death & Heavy Metal’ ab 22. September bei Streaming-Anbieter Hulu, welcher zu Disney+ gehört, weswegen Hulu-Film und -Serien hierzulande in der Regel bei Disney+ zu sehen sind. Von letzterer Seite aus liegen jedoch noch keine Informationen vor diesbezüglich vor. Die mehrteilige Dokumentation wurde von Jason Eisner und Evan Husney als ausführende Produzenten gemacht — beide machen sich bei der Pro-Wrestling-Dokumentation ‘Dark Side Of The Ring’ („meistgesehene Serie aller Zeiten auf Vice TV“) einen Namen.

Des Weiteren verspricht ‘Into The Void: Life, Death & Heavy Metal’ eine „intime, unerschrockene Reise hinter die Vorhänge des Heavy Metal“. In der ersten Folge geht es beispielsweise um Ozzy Osbourne-Gitarrist Randy Rhoads, wobei Band-Kollegen und Weggefährten wie Sharon Osbourne über sein Vermächtnis und den schrecklichen Unfall nachgrübeln. Eine andere Episode dreht sich um das Gerichtsverfahren um Judas Priest: James Vance warf Rob Halford und Co. vor ihn durch ihre Musik zum Selbstmord angestiftet zu haben. Ebenfalls im Fokus ist Dimebag Darrell — der legendäre Pantera-Gitarrist wurde bekanntlich 2004 bei einem Konzert seiner Gruppe Damageplan auf der Bühne von einem verwirrten Fan erschossen.

‘Into The Void: Life, Death & Heavy Metal’ — alle Folgen:

Randy Rhoads Kurt Struebing (NME) Judas Priest vor Gericht Chuck Schuldiner (Death) Wendy O. Williams (Plasmatics) Confess — Iranian Metal Crusade Ann Boleyn (Hellion) Dimebag Darrell (Pantera)

