Iron Maiden kollaborieren in Spiel mit Motörhead

Foto: Iron Maiden: Legacy Of The Beast, Screenshot via YouTube. All rights reserved.

Ein echtes Highlight für alle Iron Maiden Fans war der Launch des App-Spiels ‘Iron Maiden: Legacy Of The Beast’. Darin darf man als das ikonische Maskottchen Eddie in einer virtuellen Welt Quests spielen, Abenteuer bestreiten, kämpfen, aber auch an verschiedenen Veranstaltungen teilnehmen und andere animierte Kollegen der Szene treffen. In der kommenden Woche dürfen Spieler sich jetzt über ein neues Gimmick dieser Art freuen.

Snaggletooth an der Seite von Eddie in Iron Maiden-Spiel

Am 15.03. startete das neue Abenteuer 'Born To Raise Hell', eine durch Motörhead inspirierte Geschichte. Darin kämpft an der Seite von Iron Maidens Eddie kein Geringerer als die grimmige Bulldogge Snaggletooth, Aushängeschild der britischen Rocker. Die Geschichte ist angelehnt an Texte und Musik von Motörhead und spielt in der Nachbarschaft des Sunset Strip, wo sich auch das Whiskey a Go Go und die Rainbow Bar befinden – zwei der Lieblingsläden von Lemmy und Konsorten.

„Wir freuen uns sehr, mit Navigator Games und ‘Legacy Of The Beast’ zu kollaborieren und Snaggletooth als spielbaren Charakter zum Leben zu erwecken in einer Umgebung wie dem Hollywood Strip, dem die Band und Lemmy sehr nah waren. Es gibt wohl keinen besseren Ort, um Bösewichte zu bekämpfen, als vor dem Rainbow!“, sagt Motörhead-Manager Todd Singerman über die Kooperation.

‘Born To Raise Hell’ ab jetzt spielbar

Eine Woche ist dieses virtuelle Abenteuer spielbar, bis Motörheads Snaggletooth wieder Leine ziehen muss. Damit ist er aber nicht das erste Maskottchen, das im Spiel der Heavy Metal-Legenden in Erscheinung tritt. Bereits Ghost, Disturbed oder Five Finger Death Punch schickten ihre ikonischen Charaktere in die virtuelle Iron Maiden-Welt.

‘Legacy Of The Beast’ ist ein Free-To-Play-Game, was heißt, dass es möglich ist, sich ohne Geld darin zu bewegen und auch einige Spielziele zu erreichen. Dennoch muss man für die meisten Inhalte oder Charakterentwicklungen den virtuellen Münzenbeutel mit sehr echtem Geld füttern. Das Spiel ist sowohl im Apple Store als auch bei Google Play erhältlich.

