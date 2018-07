Iron Maiden: Steve Harris über die Pläne für nächstes Album

Iron Maiden - Legacy Of The Beast European Tour 2018 - Freiburg

In einem Interview mit dem englischen Metal Hammer äußerte sich Iron Maiden-Bassist über die Zukunft der Band und darüber, wie es um einen Nachfolger von THE BOOK OF SOULS (2015) bestellt ist.

Der Zahn der Zeit nagt auch an Iron Maiden

Wir sprechen schon seit zwanzig Jahren darüber, und je weiter die Zeit voranschreitet, desto näher kommen wir dem Endpunkt. Aber ich will darüber nicht nachdenken, man sollte den Moment genießen.“

Ähnlich äußerte sich auch Gitarrist Dave Murray, der letztes Jahr aussagte, dass Iron Maiden nach der „The Book Of Souls“-Tour definitiv weitermachen würden.

Am 26.2.2018 legten Iron Maiden mit ihrer aktuellen „Legacy Of The Beast“-Tournee in Estland los und bereisten schon viele europäische Länder, darunter auch Deutschland. Aktuell befindet sich die Band in Polen, bevor es am 31.7. auf die britische Insel geht.