Die urigen Japaner von Babymetal stehen voll auf Bring Me The Horizon - und wollen gemeinsame Sache mit Oli Sykes und Co. machen...

Der Metal treibt bekanntlich zahlreiche Blüten - und zwar in den buntesten Farben. Das geht zum Teil so weit, dass man sich genötigt sieht zu konstatieren: "Das ist doch gar kein Metal mehr!" Ob dieser Ausspruch auf die beiden Bands zutrifft, um die es in dieser Meldung geht, sei dahingestellt. Nichtsdestotrotz ist das, was Babymetal und Bring Me The Horizon aktuell musikalisch abliefern, sicher schon ziemlich weit draußen. So gesehen passt es doch wunderbar, dass die japanische Band jüngst verkündet hat, mit den einstigen britischen Metalcore-Helden zusammenarbeiten zu wollen. Sowohl Babymetal als auch Bring Me The Horizon sind dieses Jahr auf dem…