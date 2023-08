James Hetfield: Alles Gute zum 60. Geburtstag

Seit nunmehr 40 Jahren bereichert James Hetfield unter dem Banner der Thrash Metal-Hochkaräter Metallica die Hard ’n‘ Heavy-Branche mit prägenden Beiträgen. Heute feiert der Musiker seinen 60. Geburtstag! Wir gratulieren und blicken auf seine Erfolgshistorie.

40 Jahre KILL ‚EM ALL

Empfehlung der Redaktion Metallica: Neuer Podcast „The Metallica Report” Thrash Metal Die mediale Metallica-Dauerbeschallung scheint kein Ende zu nehmen. Jetzt kündigen die Four Horsemen ihren neuen Podcast „The Metallica Report“ an. An der Seite des Schlagzeugers Lars Ulrich gründete der gebürtige Kalifornier 1981 die heutzutage weltbekannte Band Metallica. Mit ihrem Debütalbum KILL ‚EM ALL (1983), das kürzlich ebenfalls „Geburtstag“ feierte, feuerten die Metaller den Startschuss in ihren monumentalen Werdegang ab. Schnell entpuppten sich Metallica (neben den deutschen und US-amerikanischen „Big Four“) als Vorreiter des Thrash.

Während der nächsten Jahrzehnte führte insbesondere Hetfield Metallica zu unvergleichlichem Erfolg. Ihr Album MASTER OF PUPPETS (1986) gilt als eines der prägendsten Metal-Platten aller Zeiten. Auch ihr bandbetiteltes Album sowie LOAD (1996) und RELOAD (1997) erreichten kommerzielle Spitzenplatzierungen und weltweite Anerkennung.

James Hetfield on a roll

Empfehlung der Redaktion Metallica: 1,85 Millionen Dollar für weitere Förderprogramme Thrash Metal Metallica haben weitere 1,85 Millionen US-Dollar für ihre All Within My Hands-Stiftung und somit für ihre wohltätigen Vorhaben generiert. Neben seiner Rolle als Frontmann war James Hetfield allerdings auch ein wichtiger Akteur der kreativen Prozesse innerhalb der Band. Sein Gitarrenspiel und seine Gesangsfähigkeiten trugen wesentlich zur Identität von Metallica bei. Ferner erwies er sich nicht nur als begnadeter Musiker, sondern auch als talentierter Songwriter. Viele seiner Texte thematisieren persönliche Kämpfe, Ängste und innere Konflikte.

Diese intimen Herausforderungen machten sich auch öffentlich bemerkbar – Hetfield hatte sowohl Alkohol- als auch Drogenprobleme zu bewältigen. Infolgedessen suchte er in den frühen 2000er Jahren professionelle Hilfe und begab sich in Behandlung, um seine körperliche und mentale Gesundheit wiederzuerlangen.

Mit „M72“ um die Welt

Empfehlung der Redaktion Metallica-Verlosung: Arlington-Konzert in Kinos Heavy Metal, Thrash Metal Metallica übertragen zwei ihrer Shows der aktuellen Tour zu 72 SEASONS in ausgewählten Kinos. Tickets für das Event könnt ihr hier gewinnen. Mittlerweile kennen wir James Hetfield als engagierten Familienvater, der sich u.a. im Rahmen von Metallicas All Within My Hands Foundation (AWMH) für unterschiedlichste Wohltätigkeitsprojekte einsetzt. Aktuell tourt er mit Lars Ulrich und Co. um die Welt, um Metallicas aktuelles Werk 72 SEASONS, das im April 2023 erschien, zu promoten. Parallel dazu laufen unzählige Projekte, darunter der kürzlich veröffentlichte „The Metallica Report“-Podcast.

Nach wie vor geht es für James Hetfield und Metallica unermüdlich steil bergauf. In diesem Sinne: Alles Gute zum 60., Hetfield!

