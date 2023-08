Metallica: Neuer Podcast „The Metallica Report”

Kaum eine Woche vergeht ohne Neuigkeiten aus dem Metallica-Lager. „The Metallica Report“ nennt sich das aktuelle Projekt der US-amerikanischen Thrasher. Am 02. August 2023 ging der neue Podcast an den Start, der ab sofort wöchentlich über alles Mögliche informieren soll, was James Hetfield und Co. betrifft.

„The Metallica Report" wird live aus dem nordkalifornischen Hauptquartier der Band gesendet und von Steffan Chirazi und Renée Richardson, zwei engen Mitgliedern der Band-Familie, moderiert. Jede Ausgabe soll brandaktuelle News und Insider-Einblicke in das (Tour- und Band-)Leben der Musiker liefern. Allem voran widmen sich Chirazi und Richardson einer detaillierten Reportage der derzeit stattfindenden „M72"-Welttournee. Sogenannte „Mini-Features" ermöglichen außerdem Impressionen hinter den Kulissen: Interviews sowohl mit der Tourcrew als auch mit Fans und Künstlerinnen und Künstlern, die an den Poster- und Merchdesigns beteiligt waren. Persönliche Gespräche mit James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett und Robert Trujillo finden selbstverständlich auch statt.

Auch Hörerinnen und Hörer sind herzlich eingeladen, ihren Teil zum Podcast beizutragen. So versprechen die Moderatoren, regelmäßig auf Fan-Fragen einzugehen und womöglich sogar Fans während der Show live einzubinden.

PopCult, das Producing-Team, das bereits am „Metallica Podcast“ mitgewirkt hat, freut sich, erneut unterstützen zu dürfen. „Metallica und ihre globale Community sind eine unerschöpfliche Quelle für interessante Neuigkeiten und Geschichten. ‚The Metallica Report‘ wird ein Muss für langjährige Fans sein, aber auch für Leute, die frisch dabei sind“, heißt es seitens des Teams.

Auch Pantheon Media freuen sich über die Zusammenarbeit. „'The Metallica Report' stellt ein aufregendes neues Kapitel für Pantheon [Media] dar, da wir mit unserem Partner PopCult die Grenzen der Audiounterhaltung ausweiten. Metallicas Stellung als eine der einflussreichsten Bands der Musikgeschichte und ihr Engagement für ihre globale Fangemeinde machen sie zum perfekten Partner für uns."

Streamt „The Metallica Report“ auf allen Podcast-Plattformen oder schaut bei metallica.lnk.to/TheMetallicaReport vorbei. Fan-Fragen könnt ihr hier einreichen.

