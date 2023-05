Kirk Hammett, Lead-Gitarrist von Metallica, hat es satt, immer und immer wieder das Solo in ‘Master Of Puppets’ darzubieten.

Eines der tollsten Soli überhaupt von Metallica birgt zweifelsohne der Klassiker ‘Master Of Puppets’. Was für unzählige Fans ein wunderschöner und intensiver Moment ist, stellt für Lead-Gitarrist Kirk Hammett jedoch so etwas wie ein Grauen dar. Denn wie der 60-Jährige im Interview mit "Total Guitar" verraten hat, langweilt es ihn ohne Ende, jenes ikonische Solo zu spielen. Maximal angeödet "Was ich nun sagen werde, werden die Leute wahrscheinlich hassen", beginnt Kirk Hammett sein Geständnis, "doch es macht mich verrückt, jedes Mal dieses Gitarrensolo in ‘Master Of Puppets’ spielen zu müssen. Die Menschen lieben dieses Gitarrensolo und kommen zu den Shows,…