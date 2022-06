Jinjer: Konzerte können stattfinden!

Als Landsleute traf der Angriff auf die Ukraine im Februar Jinjer besonders hart. Während des folgenden Krieges pausierten die Musiker ihre Karriere. Unter anderem sagten sie eine Tournee mit Slipknot ab. Statt unterwegs zu sein, setzten Jinjer auf humanitäre Hilfe: So druckten sie beispielsweise Merchandise in den Landesfarben, dessen Erlös den Menschen in der Ukraine zugutekam. Erst in den vergangenen Wochen kündigten sie wieder Konzerte an. Schließlich folgte dann die größte Neuigkeit: Auch die anstehenden Festival-Termine diesen Sommer können stattfinden!

Jinjer als Kulturbotschafter

Empfehlung der Redaktion Ukraine-Update: So geht es Jinjer in Kiew Metalcore Jinjer können wegen des Kriegs in der Ukraine nicht ihre anstehende US-Tournee spielen. Stattdessen wollen die Musiker vor Ort helfen. Als kulturelle Botschafter der Ukraine haben Jinjer eine Sondererlaubnis erhalten, das Land zu verlassen. „Mit der Hilfe des ukrainischen Kulturministeriums haben wir die Erlaubnis erhalten, zu reisen und dabei Spenden zu sammeln sowie weiterhin auf den Krieg zu Hause aufmerksam zu machen“, schrieb die Band in den Sozialen Medien. „Es ist eine große Ehre für uns als Band und Bürger. Wir werden unseren Teil beitragen, diesen Krieg so schnell wie möglich zu beenden.“ Die Fans fordert das Quartett auf, „zu unterstützen, zu tanzen und eure Herzen für die Ukraine herauszuschreien“.

Gleichzeitig mit der guten Nachricht hat die Band ein Video zum Song ‘Call Me A Symbol’ veröffentlicht. Dieser erschien auf dem letzten Album WALLFLOWERS (2021).



Hier sind die Konzerttermine von Jinjer diesen Sommer:

10. Juni: Greenfield Festival, Interlaken (Schweiz)

11. Juni: Nova Rock Festival, Nickelsdorf (Österreich)

17. Juni: Graspop Metal Meeting, Dessel (Belgien)

18. Juni: Copenhell, Kopenhagen (Dänemark)

19. Juni: Hellfest Open Air, Clisson (Frankreich)

24. Juni: Tons Of Rock, Oslo (Norwegen)

26. Juni: Basinfire Fest, Spalene Porici (Tschechien)

29. Juni: LAV – Lisboa Ao Vivo, Lissabon (Portugal)

30. Juni: Rockfest, Barcelona (Spanien)

1. Juli: Resurrection Fest, Viveiro (Spanien)

3. Juli: Tuska Festival, Helsinki (Finnland)

8. Juli: Rockharz Open Air, Ballenstedt (Deutschland)

15. Juli: Gefle Metal Festival, Gävle (Schweden)

16. Juli: Blizzarrrd Rock Festival, Bornhöved (Deutschland)

24. Juli: Rock Your Brain Festival, Selestat (Frankreich)

27. Juli: Metaldays Festival, Tolmin (Slowenien)

4. August: Pol’and’Rock Festival, Kostrzyn Nad Odra (Polen)

5. August: Leyendas Del Rock Festival, Villena (Spanien)

6. August: Sylak Open Air, Saint Maurice de Gourdans (Frankreich)

7. August: Ergo Arena, Gdansk (Polen)

10. August: Brutal Assault, Josefov (Tschechien)

13. August: Bloodstock Open Air, Walton-on-Trent (UK)

19. August: Summer Breeze Open Air, Dinkelsbühl (Deutschland)

20. August: Elbriot Festival, Hamburg (Deutschland)

