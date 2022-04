Johan Hegg (Amon Amarth) und seine Frau nehmen ukrainische Familie auf

Während seines Auftritts im „No Fuckin‘ Regrets With Robb Flynn“-Podcast sprach Amon Amarth-Frontmann Johan Hegg mit dem Machine Head-Vorsteher über die aktuelle Kriegssituation, der die ukrainische Bevölkerung inzwischen seit mehreren Wochen ausgesetzt ist. „Das, was in der Ukraine passiert, ist furchtbar“, sagte er. „Wir haben zwei ukrainische Frauen und Kinder bei uns untergebracht. Viele Menschen in Schweden tun das. Es muss getan werden. Über zehn Millionen ukrainische Menschen sind auf der Flucht. Und fast vier Millionen davon suchen jetzt gerade in Europa eine Unterkunft.“

Empfehlung der Redaktion Within Temptation performten bei „Save Ukraine – #StopWar”-Konzert Symphonic Metal Die niederländische Symphonic Metal-Gruppe Within Temptation nahm am 27. März 2022 an einem Telethon-Konzert zur Unterstützung der Ukraine teil. Auf Flynns Frage, ob die ukrainische Familie, die nun im Hause Hegg unterkommt, irgendwelche Horrorgeschichten von ihrer Flucht aus dem vom Krieg zerrütteten Land erzählt habe, antwortete der Sänger: „Es gibt so viele Geschichten, die Menschen traumatisieren und es ihnen schwer möglich machen, sie weiterzuerzählen. Zu unserem Glück, aber vor allem zum Glück für diejenigen, die jetzt bei uns wohnen, haben sie von dem Horror nicht allzu viel mitbekommen.“

Hegg erwähnte, dass die Familie aus Kiew stammen würde und noch „rechtzeitig“ vor den schweren Angriffen seitens des russischen Militärs hat ausweichen können. „Im Moment sind also die Mutter und die Großmutter von zwei Kindern hier, aber der Ehemann der Mutter der Kinder ist noch in der Ukraine, was für sie natürlich schwierig ist. Ich glaube, er ist Landwirt und versucht, das Land zu bewirtschaften, damit sie Lebensmittel produzieren können, was natürlich auch wichtig ist. Aber hin und wieder merkt man, dass die Stimmung sinkt, und das macht ihnen zu schaffen. Aber sie bemühen sich, eine positive Einstellung zu bewahren, und das beeindruckt mich sehr“, fuhr Johan Hegg fort.

Vikings, due to the situation in Ukraine we have decided to auction off some rare collectible items from the vault to help refugees and victims. For complete details and listings please visit:https://t.co/KGvTu2qKb4

More items to be added soon, we ship worldwide! ⚔️🛡 pic.twitter.com/JalD8arWSz

— Amon Amarth (@AmonAmarthBand) March 31, 2022