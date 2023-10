Judas Priest: Erste Single vom neuen Album erscheint Freitag

Erstes Album seit 2018

Laut dem Label von Judas Priest, Sony Music, werden die britischen Heavy Metal-Legenden schon am kommenden Freitag, den 13. Oktober, eine neue Single namens ‘Panic Attack’ veröffentlichen. Der Song stammt aus dem kommenden Studioalbum der Band mit dem Titel INVINCIBLE SHIELD, das am 8. März des nächsten Jahres das Licht der Welt erblicken wird.

Das Veröffentlichungsdatum für das neue Album von Priest, welches das erste seit dem 2018 erschienenen FIREPOWER aus dem Jahr 2018 ist, wurde Samstagnacht während des Auftritts der Band beim Power Trip Festival in Kalifornien bekanntgegeben.

Nachdem Black Sabbaths ‘War Pigs’ als Intro vor dem Auftritt der Band gespielt wurde, wurde eine sehr bunte, dem neuen Coverartwork ähnelnde Grafik auf den Videoleinwänden angezeigt, die INVINCIBLE SHIELD ankündigte.

Im vergangenen Juni sagte Priest-Gitarrist Richie Faulkner gegenüber Anne Erickson von Audio Ink Radio, dass das neue Album der Band großartig klingt. „Ich war vor ein paar Wochen mit Andy Sneap und Rob in Phoenix, um die Vocals aufzunehmen“, sagte er. Empfehlung der Redaktion Judas Priest: Keine weitere Zusammenarbeit mit K.K. Downing? Heavy Metal Laut Judas Priest-Gitarrist Richie Faulkner steht für die Band aktuell nicht zur Debatte, noch einmal mit ihrem Gründungsmitglied K.K. Downing aufzutreten. „Und es ist immer aufregend, neue Priest-Tracks zu hören, weil sie erst zu Priest-Tracks werden, wenn Rob sie singt. Es ist wirklich aufregend, diese charakteristische Stimme zu hören, die neue Sachen singt. Es ist eine unglaublich aufregende Sache. Ich kann es kaum erwarten, dass die Welt die Musik hört.“

Zurück in die 70er

Faulkner erklärte weiter in Bezug auf die musikalische Ausrichtung des neuen Judas Priest-Materials:

„Es gibt definitiv ein paar mehr Wendungen und Abwechslungen auf diesem Album. Es hat mehr verschiedene musikalische Komponenten. Es ist progressiv im Sinne von nicht Vers-Chorus-Vers-Chorus-Solo-Chorus-Ende. Es weicht ein wenig von diesem Pfad ab, ähnlich wie ‘Sinner’ oder ‘Tyrant’ oder so etwas. Also ein bisschen mehr 70er Priest, was ich als Gitarrist begrüße. Aber es ist kein Retro-Album! Es klingt wie Priest im Jahr 2023.“

