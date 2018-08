Judas Priest: Feierplanungen zum 50. Band-Geburtstag

Judas Priest-Sänger Rob Halford hat in einem Interview bestätigt, dass zum 50. Band-Geburtstag im Jahr 2019 etwas Spezielles geplant sei. „Wir haben bereits darüber gesprochen.

Alle sind involviert, sowohl Band als auch Label, Promoter und das Management. Wir sammeln Ideen, und sobald es diesbezüglich etwas Festes zu vermelden gibt, lassen wir es euch wissen."

Halford zeigt sich erfreut und zugleich leicht aufgeregt: „Das wird ein großartiges Jahr werden. Was für ein Fest! Ein weiterer unglaublicher Meilenstein für Judas Priest, den wir mit euch allen teilen wollen.“

Bassist Ian Hill ist inzwischen das letzte verbliebene Originalmitglied von Judas Priest. Rob Halford kam 1973, also vier Jahre nach Band-Gründung, dazu, Glenn Tipton 1974.

Halford verließ in den frühen Neunziger Jahren Judas Priest und gründete seine Soloband. 2003 kehrte er jedoch wieder zurück. K.K. Downing, ebenfalls ein Gründungsmitglied, wurde 2011 von Richie Faulkner ersetzt.

Lebenselixier

Ian Hill, der im Januar 2018 67 Jahre alt wurde, äußerte sich ebenso zum Jubiläum: „Man muss die Dinge nehmen, wie sie kommen. Und es ist viel passiert über all die Jahre.

Warum zur Hölle mache ich das alles noch, nach 60 Jahren? Man tut es, weil man es liebt. Und ich kann sagen, dass wir alle das Musikmachen immer noch lieben und es tun, um zu leben.

Ich kenne einige, die damit aufgehört haben… und das nächste, was man von ihnen mitbekommt, ist, dass es mit ihnen schnell abwärts geht. Musikmachen hält jung und erhält Ziele aufrecht.

Ich klopfe auf Holz, mir geht es momentan gut und habe nicht vor, damit aufzuhören.“ Judas Priest werden als nächstes ab Ende August eine Co-Headliner-Tour mit Deep Purple durch die USA absolvieren.