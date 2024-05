Kerry King: Die Rückkehr des Königs

METAL HAMMER: Kerry, würdest du zustimmen, dass sich Slayer-Fans auf FROM HELL I RISE sofort heimisch fühlen?

Kerry King: Das glaube ich auch. Vieles von FROM HELL I RISE wäre auf einer nächsten Slayer-Platte gelandet. Auf den letzten Scheiben war ich der Haupt-Songwriter und hoffe beziehungsweise erwarte entsprechend, dass diejenigen Fans, die mit meiner Geschichte vertraut sind, auch mein Soloalbum mögen werden.

MH: Welcher Moment ist dir bei den Aufnahmen zu FROM HELL I RISE in Erinnerung geblieben?

KK: Da gibt es eine witzige Anekdote. Ich stand bei Paul im Aufnahmeraum, was eher ungewöhnlich ist, weil meine Amps nebenan aufgebaut sind. Aber ich glaube immer daran, dass bei Augenkontakt etwas Magisches passieren kann. Ich spiele also, und Paul nagelt mit seinem Drumbeats den Song direkt perfekt ein – ich drehe meinen Kopf leicht in Richtung Kontrollraum und sehe aus dem Augenwinkel, wie Produzent Josh Wilbur (Korn, Lamb Of God, Avenged Sevenfold, Bad Religion) zusammen mit seinem Tontechniker in der Ecke mosht. Dieser Anblick hat mich ehrlich gesagt dann doch überrascht. Ich dachte mir: Das ist doch ein gutes Zeichen, wenn die zwei Jungs da gerade ihre eigene Show feiern! (lacht)

MH: Wie würdest du ein typisches Kerry King-Riff beschreiben?

KK: Das ist schwer zu sagen. Ich bin für das typische Thrash-Picking bekannt, die rechte Rhythmushand, die Singalong-Riffs aus der Slayer-Historie. Ich habe versucht, das alles in FROM HELL I RISE reinzupacken, damit die Fans eine Verbindung zu meiner Historie spüren.

