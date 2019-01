King Diamond: „LaVey lud mich zu sich in die Church Of Satan ein.“

Bevor KING DIAMOND 2019 tatsächlich ein neues Album rausbringen, veröffentlichen sie mit SONGS FOR THE DEAD LIVE zwei Liveshows auf DVD, deren Herzstück das Referenzwerk ABIGAIL in voller Länge ist. Der perfekte Anlass also, um mit dem King über die Vergangenheit zu plaudern.

Wie war es eigentlich, als du Anton LaVey getroffen hast?

Das war, als wir 1989 im Rahmen unserer „Conspiracy"-Tour in San Francisco gespielt haben. LaVey lud mich danach zu sich in die Church Of Satan ein, doch ich durfte weder jemanden mitbringen noch erfahren, wo die Kirche steht.

Ein Fahrer holte mich ab und schwieg die ganze Zeit, obwohl ich ihn mehrmals nach der Adresse der Kirche fragte. Irgendwann erreichten wir ein schwarzes Haus, das von einem sehr hohen Stacheldrahtzaun umrahmt war…

Das berüchtigte „Black House“, das LaVey bis zu seinem Tod 1997 als Hauptquartier nutzte?

Genau das. Im Flur warteten zwei Dobermänner, auch Blanche Barton war anwesend. Sie führten mich in die Bibliothek, wo ich auf LaVey wartete. Irgendwann stand er einfach im Raum, obwohl ich ihn durch keine Tür hatte kommen sehen – ein cooler Trick, zugegeben. (lacht) Es war ein besonderes Treffen, wir redeten sehr lange und telefonierten in der Folge auch mehrmals.

Ich habe sogar noch einen handgeschriebenen Brief von ihm, den ich auf Tour immer dabei habe. Seine Tochter Karla wollte mir erst nicht glauben, weil ihr Vater angeblich niemandem handschriftliche Briefe geschickt hatte. Doch als ich ihr den Brief zeigte und sie die Handschrift erkannte, brach sie in Tränen aus.

