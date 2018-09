KISS kündigen Abschiedstour und Vinyl-Boxset an

Im Jahr 2019 gehen KISS auf große Abschiedstour, die die Band um den gesamten Globus führen wird. Dies wurde im Rahmen eines Auftritts der amerikanischen TV-Show „America’s Got Talent“ offiziell von Paul Stanley bestätigt.

So viel zu den schlechten Nachrichten. Die gute Nachricht ist, dass KISS vermutlich jede Stadt, jedes Land und jeden Kontinent besuchen werden, denn die Tour soll drei Jahre dauern. Das hat Gene Simmons bereits in der Vergangenheit der schwedischen Zeitung „Expressen“ bestätigt.

Paul Stanley über die Abschiedstour:

„Das wird unsere letzte Tour werden. Sie wird besonders explosiv und es wird die größte Show, die wir jemals gemacht haben. Wenn ihr uns liebt, schaut es euch an. Und wenn ihr uns noch nie vorher gesehen habt: Das ist eure Chance. Das wird die Show.“

„One Last Kiss: End Of The Road World Tour", so der Name der Tour, soll im kommenden Jahr beginnen. Auf YouTube gibt es einen Mitschnitt von KISS bei „America's Got Talent". Hier hat die Band erst ihren Song ‚Detroit Rock City' aufgeführt und dann die Abschiedstour angekündigt:

Gerüchte über die Abschiedstour gab es schon vor Monaten, als sich KISS im Februar 2018 den Begriff „The End Of The Road“ haben schützen lassen. Jetzt sind die Pläne aber offiziell und in einer offiziellen Pressemitteilung verabschiedet sich die Band auch schon von ihren Fans:

„Alles, was wir in den letzten vier Jahrzehnten aufgebaut und erobert haben, wäre ohne die Millionen von Menschen weltweit, die in diesen Jahren Clubs, Arenen und Stadien gefüllt haben, nicht möglich gewesen. Das wird das ultimative Fest für diejenigen sein, die uns gesehen haben, und eine letzte Chance für alle, die es nicht getan haben. KISS Army, wir verabschieden uns auf unserer letzten Tour mit unserer bisher größten Show und wir gehen genauso, wie wir gekommen sind: Unverfroren und Unaufhaltsam.

Weitere Details zur großen Abschiedstour von KISS soll es in der nahen Zukunft geben.

Vinyl-Boxset mit allen Solo-Alben

Außerdem haben KISS ein neues Vinyl-Boxset mit den Soloalben von Gene Simmons, Paul Stanley, Ace Frehley und Peter Criss angekündigt, welches anlässlich des 40. Jubiläums am 19. Oktober 2018 veröffentlicht werden soll. Das Set ist auf 2.500 Exemplare streng limitiert und auf 180-Gramm-Vinyl gepresst. Das Set ist exklusiv im offiziellen KISS-Store und bei „The Sound Of Vinyl" erhältlich.