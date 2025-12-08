Toggle menu

Betontod live in Osnabrück 03.10.2026

Künstler: Betontod

Karte und Anfahrt

The Who: Pete Townshend überlegt, KI für neue Songs zu nutzen
Roger Daltrey, Zak Starkey und Pete Townshend (v.l.) beim The Who-Auftritt am 29. Juli 2017 in Las Vegas
The Who-Gitarrist Pete Townshend ist daran interessiert, Künstliche Intelligenz einzusetzen, um seine unfertigen Song-Ideen zu vollenden.
Zuletzt sorgten The Who für Schlagzeilen, als sie im Frühjahr Schlagzeuger Zak Starkey innerhalb weniger Wochen gleich zweimal gefeuert haben. Zuletzt saß Scott Devours am Schlagzeug, der schon in der Solo-Band von Sänger Roger Daltrey trommelte. Nun erklärt Gitarrist und Gründungsmitglied Pete Townshend in ‘The Late Show With Stephen Colbert“’, dass er sich durchaus vorstellen könne, Künstliche Intelligenz als Hilfsmittel beim Songwriting zu benutzen. Versteckte Hits? Auf die Frage, ob es stimme, dass er „unveröffentlichte Musik im Archiv habe, die nur darauf wartet, veröffentlicht zu werden“, antwortet Townshend zunächst: „Ja, ich habe ungefähr 350, 450 Musikstücke.“ Bislang habe er sich…
