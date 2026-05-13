Airbourne veröffentlichen im August ihr neues Album und haben Lemmy in einem Brief geschrieben, wie es ihnen bei den Aufnahmen ergangen ist.

Airbournes Band-betiteltes Album erscheint am 28. August 2026 über Spinefarm. Die neue Single ‘Alive After Death (Last Plane Out)’ ist erschienen. Hier kann man sich den Song anhören, zum Video geht’s hier entlang. In Zusammenarbeit mit Impericon wird es in Deutschland zwei exklusive Pre-Listenings inklusive Q&A und Meet&Greet mit der Band geben: Am 13. August in Köln und am 24. August in Berlin. Tracklist AIRBOURNE Gutsy Alive After Death (Last Plane Out) Here She Comes Kid In A Candy Store Sky High Who Put The Rhythm In You? Christmas Bonus Last Man Standing Rock ‘N’ Roll Ya Bogotá Hells Got…