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Five Finger Death Punch live in Berlin 16.02.2027

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Adresse:
Uber Arena, Berlin

Berlin

Künstler: Five Finger Death Punch

Ort: Uber Arena, Berlin

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Amon Amarth: 25 Jahre THE CRUSHER
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Vor genau einem Vierteljahrhundert veröffentlichten Amon Amarth ihr Drittwerk THE CRUSHER. Am Jubiläumstag blicken wir zurück.
Als Amon Amarth am 8. Mai 2001 ihr drittes Album THE CRUSHER veröffentlichten, war längst klar, dass die Schweden mehr waren als ein weiterer Melodic Death Metal‑Export aus dem Norden. Das Quintett um Frontmann Johan Hegg hatte sich bereits mit ONCE SENT FROM THE GOLDEN HALL (1998) und THE AVENGER (1999) einen Namen gemacht, doch THE CRUSHER war das Album, das ihre Stellung in der Szene endgültig festigte. Heute, 25 Jahre später, werfen wir einen Blick zurück auf diesen Meilenstein auf dem Weg zur internationalen Größe. Ein Album wie ein Schlachtfeld Neun Songs, rund 45 Minuten Spielzeit und keine Sekunde…
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