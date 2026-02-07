Gene Simmons bat öffentlich für seinen Kommentar über den Tod des ehemaligen Band-Kollegen Ace Frehley um Entschuldigung.

Gene Simmons hat sich entschuldigt: Der Kiss-Bassist bat um Verzeihung für seinen Kommentar zum Tod seines ehemaligen Band-Kollegen Ace Frehley. Diesbezüglich verfasste er am 10. Dezember einen Post in den Sozialen Medien. Demütig sein In dem Post auf X heißt es: „Rückblickend kann ich sagen, dass die Worte, die ich gewählt habe, falsch waren. Ich möchte mich demütig entschuldigen. Ich schwöre, dass ich nie intendiert habe, Ace oder seine Hinterlassenschaft zu verletzen, aber wenn ich meine Worte lese, verstehe ich, wie ich alle damit verletzen konnte. Nochmal entschuldige ich mich. Ich habe Ace immer geliebt. Immer.“ On reflection, I was…