Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Private Lives live in Crailsheim 20.03.2026

teilen
mailen
teilen

Künstler: Private Lives

Nach Tickets suchen

Karte und Anfahrt

teilen
mailen
teilen
Bonfire: Deswegen ist Dyan Mair schon wieder raus
Bonfire — hier ein Foto aus 2024 mit Dyan Mair (M.)
Weil Gerüchte aufgekommen waren, erklärt Bonfire-Chef Hans Ziller den Abgang von Dyan Mair und das erneute Engagement von Alexx Stahl.
Bonfire haben jüngst ihren früheren Sänger Alexx Stahl wieder zurück in die Band geholt, der im Jahr 2022 aufgrund von Differenzen bezüglich des Kriegs in der Ukraine ausgestiegen war. Nicht wenige Fans hat es irritiert, dass die Gruppe schon wieder den Frontmann ausgetauscht hat. Daher meldet sich nun Gitarrist und Strippenzieher Hans Ziller zu Wort und erläutert ausführlich die Geschehnisse, die dazu geführt haben, dass Dyan Mair nicht mehr bei den Ingolstädtern am Mikro steht. Mangelnde Absprachen "Ihr habt uns gefragt, warum Dyan nicht mehr bei Bonfire ist — und weil dazu leider Gerüchte kursieren, möchten wir das heute einmal…
Weiterlesen
Zur Startseite