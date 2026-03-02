Kiss-Legende Gene Simmons (wen verwundert es) kapiert Rap und Hip-Hop nicht — weil er "nicht aus dem Ghetto kommt".

Gene Simmons findet nicht recht in die Musiksparten Rap und Hip-Hop rein. Dies offenbarte die Kiss-Ikone während eines Interviews im Legends N Leaders-Podcast. Eigentlich sollte der 76-Jährige die musikalische und kulturelle Relevanz seiner Band einordnen, doch das ging dem Schminke-Rocker gegen den Strich: "Das ist mir egal. Dieses Thema ist mir schnuppe. Es gibt ‚populär‘ und Wörter wie ‚Relevanz‘. Aber wer entscheidet über Relevanz? Im Geiste des Rock’n’Roll Kritiker? Wie wird man relevant? Oder läuft es über das amerikanische Ideal: Vom Volk, fürs Volk, durch das Volk? Die ersten Worte [der Präambel der US-Verfassung — Anm.d.A.] sind ‚Wir, das Volk‘. Das…