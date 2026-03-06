Toggle menu

Rain City Drive live in Hamburg 24.06.2026

Künstler: Rain City Drive

Paul Di'Anno-Dokumentation kommt im Sommer
Paul Di'Anno performt live beim Hard Rock Hell Festival 2013 in Pwllheli, Wales
Im Sommer 2026 soll ein offizieller Dokumentarfilm über die letzten Jahre des ehemaligen Iron Maiden-Sängers Paul Di'Anno erscheinen.
Im Sommer erscheint der Film ‘Di'Anno: Iron Maiden's Lost Singer’, der die letzten Lebensjahre des ehemaligen Iron Maiden-Sängers Paul Di'Anno begleitet. Der verantwortliche Regisseur Wes Orshoski ist unter anderem für die Filme ‘Lemmy’ (2010) und ‘The Damned: Don't You Wish That We Were Dead’ (2015) bekannt. Die Filmarbeiten begannen 2017, und nun soll die Dokumentation via Cleopatra Entertainment erscheinen. Tiefpunkt Im Dokumentarfilm kommen auch unter anderem Metallica-Frontmann James Hetfield, Kiss-Bassist Gene Simmons sowie Iron Maiden-Bassist Steve Harris zu Wort. Außerdem Mitglieder von Exodus, Slayer, Megadeth, Overkill und Sepultura. Der Film stellt dar, wie zwei Iron Maiden-Fans Di'Anno "am tiefsten Punkt…
