Nur wenige Monate nach WHEELS OF STEEL lieferten Saxon vor genau 45 Jahren einen weiteren Klassiker. Nun hat STRONG ARM OF THE LAW Geburtstag!

Mit STRONG ARM OF THE LAW veröffentlichten Saxon im September 1980 ihr drittes Studioalbum und zementierten damit ihren Status als eine der führenden Bands der New Wave Of British Heavy Metal. Nur wenige Monate nach ihrem internationalen Durchbruch mit WHEELS OF STEEL (1980) standen die Briten unter enormem Druck, ein weiteres kraftvolles Werk abzuliefern. Die Antwort? Ein knapp 38-minütiges Album, das bis heute als Grundstein des Genres gilt. Margaret Thatcher sorgte für Inspiration Der Titelsong ‘Strong Arm Of The Law’ entstand laut Gitarrist Graham Oliver nach einem bizarren Zwischenfall in London. In einem Interview mit Gavin Coulson schildert er, wie…