Als 1975 in Tokio die Firma ESP gegründet wurde, ahnte wohl niemand, dass sie zu einem der wichtigsten Gitarren- und Basshersteller werden würde.

ESP-CEO Matt Masciandaro, der seit über 30 Jahren die Geschicke des Konzerns in Amerika leitet, zieht ein Resümee und gibt Ausblicke in die Zukunft des modernen Gitarrenbaus. METAL HAMMER: Matt, was unterscheidet ESP-Gitarren von denen anderer Hersteller? Matt Masciandaro: Unser Fokus liegt konsequent auf guter Spielbarkeit. Wir hören von Musikern immer wieder, dass sich mit ESP-Gitarren komplizierte und schwierige Performances leichter spielen lassen. Manchmal liegt dies an der ausgewogenen Balance…