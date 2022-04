Kreator: Die Hörprobe von HATE ÜBER ALLES

Die Hörprobe: HATE ÜBER ALLES

VÖ: 10.6.2022

Sergio Corbucci Is Dead

Gitarrenbasiertes, orchestriertes Intro – zurückhaltend, bis mit dem hellen, hohen Gesang des Künstlers Drangsal eine Öffnung erfolgt.

Hate Über Alles

Auf zart folgt die harte erste Single: Riff-Sturm, ein markerschütternder Schrei – ab geht’s in typischer Kreator-Manier! Zackig schnelle Strophen, im Mitsing-Refrain um die Schlüsselzeile „Hate is the virus of this world“ eingängig; später intensive Soli und heulende Gitarren. Perfekter Beginn und Live-Banger!

Killer Of Jesus

Furioser Einstieg, wüste Strophen, drückender Refrain. Mittig Mitskandier-Passagen („Hunt!“) und Soli, verzerrter Ausklang. Gekonnter zweiter Höhepunkt.

Crush The Tyrants

Atempause: Gemächlich sägender Stampfer um die mantrahafte Zeile „Us against you“, durchbrochen von Soli und verspielten Düstergitarren.

Strongest Of The Strong

Das Tempo zieht wieder an: Beschwingt riffender Einstieg und verspielt-filigraner Verlauf, dazu hohe Schreie. Zum pompös hallenden Titel gehen live die Fäuste hoch! Apokalyptischer Ausklang mit einem Schrei, fiesem Gelächter und Glockenschlägen.

Become Immortal

Gelungenes autobiografisches Lied mit herrlichem Einstieg („1984 I hate the sun“), tollen Gitarrenharmonien und dunklen Chören. Kernaussage: „Remember where you came from!“

Conquer And Destroy

Wunderbar melodischer Gitarreneinstieg, im Verlauf tolle Mischung aus wüstem Gebolze, melodischem Unterbau, Aggrogesang und urwüchsigen „Uh“s. Überraschende Öffnung mit Drangsals heller, hoher Stimme; dazu tobt die Meute. Welch ein Banger, großartig!

Dampframme und Doom-Dystopie

Midnight Sun

Experimentell: Wüster Beginn – dann erklingt wie aus einer anderen Welt die ätherische Stimme der Pop-Sängerin Sofia Portanet. Mega-Refrain („Would you kill for me? Would you die for me?“). Erst regelrecht verstörend, bald jedoch feierbar und zum Film ‘Midsommar’ passend. Horrende Ausleitung.

Midnight Sun

Wieder typischer: Flotte Strophen mit derben Shouts und Aggro-Riffs, im langsameren, packenden Refrain die melodische Öffnung. Mittig Dampframmen-Passagen, starke Gitarren und Akzente von hellem Gesang. Mitreißend und bewegend.

Pride Comes Before The Fall

Glockenspiel und sachter Klargesang, dann bricht der Sturm los. Flotter Rhythmus, im Refrain melodisch und packend. Tolle Gitarrenharmonien und Rückkehr zum Klargesang. Gänsehaut­nummer mit furiosem Schluss.

Dying Planet

Gefahr und Ungewissheit atmende Doom-Dystopie – der sägend-dräuende Klang untermalt den schleichenden Tod der Erde. Entziehen kann sich hier (auch dank der gesprochenen Bestandsaufnahme am Ende) niemand – starke Aussage, starker Schluss.

Fazit: Wandlungsreich, experimentell und überraschend, dabei aber stets Song-orientiert und mit Blick auf die Zielgruppe konzipiert – HATE ÜBER ALLES untermauert einmal mehr Kreators Ausnahmerolle in der (nicht nur deutschen) Thrash-Szene.

Warum sich die Aufnahmen im Studio wie eine Party anfühlten und welche Unterschiede für Mille spürbar waren, erzählt der Kreator-Sänger in der aktuellen METAL HAMMER-Maiausgabe.

