Kreator kündigen „intime Clubauftritte“ an

Ein neues Album, ein Buch, eine Dokumentation und mittendrin der Festivalsommer. Kreator sind eine vielbeschäftigte Truppe und doch ist es scheinbar nicht genug. Wie jüngst angekündigt, hat sich die Formation um Frontmann Mille Petrozza noch etwas Besonderes für ihre Fans überlegt.

Große und kleine Bühnen

Die Thrash-Legenden versprechen „Chaos über einigen der größten Bühnen Europas“ zu bringen. „Aber wir haben etwas ganz Besonderes für unsere Fans geplant – drei exklusive Clubshows in Deutschland, zusammen mit ausgewählten Festivals-Auftritten, bei denen wir eine einzigartige Setlist voller seltener und bei den Fans beliebter Deep Cuts aus unseren Tresoren liefern. Diese intimen Clubauftritte und besonderen Festivalsets werden das Vermächtnis von Kreator zelebrieren. Wir präsentieren Lieder, die wir seit Jahren nicht mehr live gespielt haben. Wenn ihr schon immer einmal diese verborgenen Schätze hören wolltet, ist jetzt eure Chance!“

Empfehlung der Redaktion Kreator: Mille Petrozza arbeitet intensiv an neuem Album Thrash Metal Es ist schon lange bekannt, dass Kreator an einem neuen Album arbeiten. Jetzt hat sich Frontmann Mille Petrozza zum derzeitigen Stand der Dinge geäußert. Weiterhin kündigt Petrozza auf der Nuclear Blast-Website an: „Für die Clubshows bringen wir zwei unglaubliche Support-Acts mit: Die legendären Rotting Christ, die ihre düsteren, epischen Soundlandschaften liefern, und die Thrash-Metal-Krieger Warbringer, die bereit sind, ihrer unerbittlichen Energie freien Lauf zu lassen. Gemeinsam werden wir diese Nächte zu einem unvergesslichen Metal-Fest machen.“

Die „Demonic Summer“ Club-Konzerte finden an folgenden Terminen statt:

20.07. Heidelberg, Halle02

21.07. Obertraubling, Airport-Eventhall

22.07. Memmingen, Kaminwerk

Die Geschichte Kreators

Weiterhin ist unter dem Arbeitstitel „Dystopia And Hope“ eine Dokumentation in Arbeit, die die Band ein Jahr lang begleitet. Allerdings war dies „nicht unsere Idee“, wie Mille Petrozza gegenüber Fistful Of Metal verriet. „Tatsächlich sind wir nicht an der Produktionsseite beteiligt. Das gesamte Konzept kam von [Regisseurin] Cordula [Kablitz-Post], die mit diesem Vorschlag auf uns zukam. Sie hat die volle kreative Kontrolle. Sie ist eine sehr angesehene Regisseurin, die in der Vergangenheit einige unglaubliche Kinodokumentationen produziert hat, daher bin ich sehr gespannt, den fertigen Film zu sehen.“

Empfehlung der Redaktion Kreator: Neues Album erscheint voraussichtlich 2026 Thrash Metal Wie Kreator-Frontmann Mille Petrozza erklärte, arbeitet er mit seiner Band aktuell an einem neuen Album, das möglicherweise 2026 erscheinen könnte. „Normalerweise bin ich ein Kontrollfreak, wenn es um solche Dinge geht. Daher ist es eine sehr surreale Erfahrung, nicht am Steuer zu sitzen, wenn es um kreative Entscheidungen geht. Aber ich habe vollstes Vertrauen in Cordula“, erklärt der Frontmann. Auch ein Buch, dass vor allem die frühen Jahre von Kreator beleuchtet, sei bereits fertig. Das Buch, das derzeit unter dem Arbeitstitel „Your Heaven, My Hell“ läuft, habe Petrozza gemeinsam mit einem Freund geschrieben. Die Veröffentlichung ist noch für dieses Jahr geplant. Der Nachfolger zu HATE ÜBER ALLES (2022) sei hingegen erst für 2026 angedacht.

