Kreator: Mille Petrozza kündigt neues Album für 2020 an

Zwischen PHANTOM ANTICHRIST (2012, Review hier) und GODS OF VIOLENCE (2017, Review hier) lagen satte fünf Jahre, was unter anderem daran lag, dass Kreator nahezu ununterbrochen auf Tour waren und Mille keine Ruhe fand, um sich kreativ auszutoben.

Gelegentliche kleine Auftritte möglich

Doch das soll diesmal anders werden: „Wir planen für 2019 keine Festival-Auftritte“, gab Mille in einem Interview mit dem Guitar Interactive Magazin auf dem Download Festival zu Protokoll. „Wir könnten hier und da Konzerte geben, aber nichts Großes.

Wenn man ständig unterwegs ist, befindet sich das ,echte Leben‘ in einer Art Warteschleife. Ich freue mich auf nächstes Jahr. Versteht mich aber nicht falsch: Live-Auftritte machen wirklich Spaß, aber der Kreativprozess ist letztendlich das, was einen als Musiker erfüllt.“

Einjährige Auszeit

Die Band habe sich 2019 „frei genommen“, um an einem neuen Album zu schreiben. „Die Veröffentlichung ist für circa Sommer 2020 anvisiert.“ Frontmann Mille ist gleichzeitig auch für die meisten Songs verantwortlich.

Weiterlesen Kreator legen vier Klassiker-Alben aus den 1990er-Jahren neu auf Die legendäre Metal-Formation Kreator wird am 23. Februar 2018 ihre vier Alben COMA OF SOULS, RENEWAL, CAUSE FOR CONFLICT und OUTCAST neu veröffentlichen. „Üblicherweise stammt 99% der Musik von mir. Bei GODS OF VIOLENCE war das ein bisschen anders, da hatte Gitarrist Sami Yli-Sirniö auch einiges beigetragen. Die anderen Jungs kommen nie mit kompletten Songs, bringen aber immer wieder großartige Parts mit ins Studio.“

Der Grund für diese songwriterische „Alleinherrschaft“ sei der Fakt, dass er Gitarrist und Sänger sei, so Mille weiter: „Die Songs müssen auf meinen Spielstil geschrieben sein, deswegen kann das außer mir niemand sonst tun.

Wenn ich ein sehr kompliziertes Riff habe, kann ich nicht gleichzeitig singen – also muss ich es an den Gesang anfügen. Das ist immer ein langwieriger Prozess.“