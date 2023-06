Rammstein dementieren Anschuldigungen einer Frau, wonach Frontmann Till Lindemann ihr etwas in ihre Drinks gemischt haben soll.

Eine Frau, die sich Shelby Lynn in den Sozialen Medien nennt, hat schwere Anschuldigungen gegen Rammstein und Till Lindemann vorgebracht. So behauptet sie, der Sänger habe Sex mit ihr haben wollen und ihr etwas in ihr Getränk gemischt. Denn an mehrere Stunden dieser Nacht erinnere sie sich nicht und sie habe sich irgendwann heftig übergeben müssen. Rammstein bestreiten die Anschuldigungen. Die ausführliche Version dieser unschönen Geschichte geht so: Ein Mann namens Joe Letz soll Shelby Lynn auf eine Party vor und nach der Show in Vilnius eingeladen haben. Till Lindemann wolle sie treffen, hieß es. Shelby habe gefragt, ob es…