Lzzy Hale schreibt Songs mit Desmond Child

Halestorm-Frontfrau und -Gitarristin Lzzy Hale nutzt die Corona-Pandemie dafür, neue Songs zu schreiben. Dafür hat sie sich nun offenbar Hilfe von einem renommierten Songwriter ins Boot geholt. So hat zumindest Desmond Child, der unter anderem bereits für Bon Jovi, Kiss, Aerosmith, Alice Cooper und den Scorpions komponiert hat, zwei Fotos von sich und der Rock-Musikerin am beziehungsweise auf einem Flügel geteilt (siehe unten).

Schmeichelnde Komplimente

Dazu kommentiert Desmond Child: „Heil der Königin des Rock! Nein, nicht mir… Der hinreißenden und brillanten Lzzy Hale von der Band Halestorm. Lzzy ist nicht nur eine unglaubliche Sängerin und Gitarristin… Sie ist ein versierter, inspirierter Songschreiber. Wir lassen uns einige großartige Musik zusammen einfallen. Spaß!“ Ob die beiden wirklich an Material für den Nachfolger des 2018er-Halestorm-Albums VICIOUS arbeiten, ist derzeit nicht eindeutig belegt, da Desmond Child leider nicht dazu schreibt, für welchen Zweck er und Lzzy gemeinsam komponieren.

Vergangenen Herbst berichtete Lzzy Hale in einem Interview mit „Rock Sound“ über den Fortschritt ihres Songwriting für das neue Studioalbum: „Ich habe ehrlich ein paar der besten Song geschrieben, die ich je geschrieben habe. Einfach weil ich die Zeit dafür hatte. Und es gibt keine Deadline, und niemand sitzt mir im Nacken und sagt: ‚Hey, wo sind diese Demos?'“ Desmond Child zeichnet im Übrigen für einige Welthits verantwortlich. So hat der 67-Jährige unter anderem an ‘Poison’ (Alice Cooper), ‘Livin‘ On A Prayer’ (Bon Jovi), ‘Dude (Looks Like A Lady)’ (Aerosmith) und ‘I Was Made For Loving You’ (Kiss) mitkomponiert.

