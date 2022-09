Machine Head: Kampf der Titanen

Die zwei neuen Band-Kollegen, die Flynn 2019 bei ihrer Vorstellung als „Elite-Musiker“ bezeichnete (schönen Gruß an die Ex-Kollegen), heißen Wacław „Vogg“ Kiełtyka (Gitarre, Decapitated) und Matt Alston (Schlagzeug, ehemals Devilment). Letzterer, ein gebürtiger Brite und Machine Heads ehemaliger Drumtech, ist auf OF KINGDOM AND CROWN aufgrund der COVID-Problematik allerdings nicht zu hören. Die Drums wurden in verschiedenen Sessions von Navene Koperweis eingespielt, der einst bei den kreativen Instrumentalköpfen Animals As Leaders trommelte.

Dem technischen Anspruch (inklusive vereinzelt eingestreuter Blastbeats) des neuen Studioalbums, das sich bezüglich Struktur und Musik irgendwo zwischen THE BLACKENING und UNTO THE LOCUST (2011) einreiht, tut das logischerweise keinen Abbruch. „Navene hat nach CATHARSIS im Studio zusammen mit uns an unterschiedlichen Singles gearbeitet. Er ist ein phänomenaler Drummer und glücklicherweise in der Bay Area beheimatet. Klar hätten wir auch mit Matt in irgendeinem Studio via Zuschaltung aus Europa aufnehmen können. Aber die Konstellation behagt mir nicht – ich will mit meinem Schlagzeuger jammen! Da bin ich absolut alte Schule.

„Ich brauche jetzt …“

Navene kenne ich schon sehr lange. Wenn ich ihm sage: ,Ich brauche jetzt einen Dave Lombardo-Part oder ein Igor Cavalera-Drum-Roll‘, weiß er genau, was ich meine.“ Im Ergebnis präsentiert OF KINGDOM AND CROWN einen bunten Mix aus krachenden Thrash- und klassischen Metal-Riffs, salbenden Gitarrenharmonien (Vogg wird von Flynn nicht umsonst als „Biest“ betitelt), ruhigen Momenten und ideenreichen Gesangsharmonien.

Diese werden von Flynn im Duett mit Bassist Jared MacEachern präsentiert, der 2013 zur Band stieß und mittlerweile ein enger Kompagnon von Robert Flynn ist. Nachzuhören und zu sehen bei den freitäglichen Electric Happy Hours, bei denen das Duo unter anderem live auf Facebook auftritt. Anfänglich als eine Art Zerstreuung gedacht, entwickelte sich dieses Format zu einer der treibenden Kräfte auf dem Weg zum neuen Machine Head-Studiowerk.

Im weiteren Verlauf des Interviews in der METAL HAMMER-Septemberausgabe 2022 spricht Robb Flynn über das interessante Konzept hinter dem zehnten Studioalbum OF KINGDOM AND CROWN, die anstehende Tournee mit Amon Amarth – und ganz explizit nicht zu Phil Anselmo, Phil Demmel und Adam Duce.

