Mann starb bei Autounfall, den Joshua Woodard verursachte

Seit vergangener Woche brodelt es erneut in der Gerüchteküche um A Day To Remember-Ex-Bassist Joshua Woodard. Am 13. Oktober 2021 erst verließ der Musiker die Band aufgrund eines laufenden Gerichtsverfahrens in einem Missbrauchsdelikt gegen ihn. Vorerst wollte er sich „aus der Öffentlichkeit zurückziehen und Zeit mit seiner Familie verbringen“, um die vermeintlich erfundenen Anschuldigungen gegen ihn im privaten Rahmen klarzustellen. Doch im Zuge der brisanten Neuigkeiten machte es sich Loudwires Investigativ-Team zur Aufgabe, Woodards Vergangenheit etwas konkreter zu durchleuchten.

Loudwire untersucht den Fall Joshua Woodard

Bei der Untersuchung wurden „zahlreiche juristische Dokumente“ herangezogen, um den zeitlichen Ablauf der Geschehnisse zu rekonstruieren. Allerdings wurde festgestellt, dass man „keine offizielle Erklärung dafür finden konnte, warum er nie verhaftet wurde oder eine Haftstrafe verbüßte. Oder warum seine Anklagen trotz der Schwere der Situation so gering waren“.

„Woodard überquerte plötzlich und unerwartet drei Fahrspuren und prallte frontal in die Fahrerseite des Honda Civic“, heißt es in dem Bericht eines Zeugen, der zum Tatgeschehen ein Ausweichmanöver unternahm, um Woodards Auto zu entkommen. Gonzalez starb noch am Unfallort. Woodard hatte leichte Verletzungen und lehnte eine medizinische Behandlung ab.

Situation bis heute ungeklärt

Später stellte ein Ermittler der Fahrzeugmordkommission fest: „Als ich mich mit Woodard traf, bemerkte ich, dass seine Augen rot waren, er benommen wirkte und auf sich selbst uriniert hatte.“ Der Ermittler konnte nicht deuten, ob dies aufgrund von Berauschung oder als Reaktion auf den Unfall geschah, da sich Woodard weigerte, zu kooperieren. Woodard bestand darauf, nicht mit den Ermittlern zu sprechen, bis sein Anwalt Paul Walsh am Unfallort eintraf. Als Walsh jedoch eintraf, teilte er den Behörden mit, dass Woodard weder eine Aussage machen noch sich freiwillig einer Blutprobe unterziehen würde.

Gonzalez war laut Loudwire Vater, Partner, Sohn und, seinem Facebook-Profil zufolge, ein Autoliebhaber. Sein Vater Fernando reichte im Mai 2019 eine Klage wegen widerrechtlicher Tötung ein und forderte Schadensersatz – unter anderem für die Beerdigungskosten, Sachschäden, entgangene Unterstützung und Dienstleistungen, psychische Schmerzen und Leiden sowie alle anderen gesetzlich vorgeschriebenen Entschädigungen. Am April 2020 zog Fernando die Klage jedoch freiwillig zurück, was bedeutet, dass er sie nicht erneut einreichen kann. Die Gründe dafür sind unbekannt.