Manowar: „Kings Of Metal Fighting The World Tour 2027“

Manowar 2025 in Braunschweig
Foto: Magic Circle Entertainment. All rights reserved.
von
Manowar haben Gefallen an den Jubiläen ihrer klassischen Alben gefunden und nehmen sich für 2027 FIGHTING THE WORLD und KINGS OF METAL vor.
Manowar lassen nach den umjubelten diesjährigen Shows nichts anbrennen und verkünden direkt ihre nächste Tournee. Wie man annehmen sollen dürfte, steigt die neue Konzertreise allerdings nicht kommendes, sondern übernächstes Jahr. So geben sich Bandboss Joey DeMaio und Co. von Januar bis März 2027 die Live-Ehre. Hierzulande stehen ganze 21 Shows auf dem Programm.

Nachfrage, Angebot

Zu Gehör bringt das Quartett abwechselnd ihre Klassikeralben KINGS OF METAL (1988) und FIGHTING THE WORLD (1987) in voller Länge, wie die selbsternannten „Gründer und Verteidiger des True Metal“ in diesem Zuge mitteilen. Zusätzlich bekommen die Fans natürlich noch „weitere grandiose Metal-Hymnen“ zu hören.

„Nach der triumphalen ‚The Blood Of The Enemies Tour‘, die die Alben HAIL TO ENGLAND und SIGN OF THE HAMMER feierte, forderten die Fans mehr“, begründen Manowar dieses Tour-Konzept. „Mehr Klanggewalt, mehr visuelle Größe, mehr unvergessliche Hymnen wie ‘Warriors Of The World United’ und ‘Kings Of Metal’. Mit einer brandneuen, atemberaubenden Bühnen-Show feiern Manowar zwei Meilensteile des Metal. Abwechselnd performen sie die kompletten KINGS OF METAL- und FIGHTING THE WORLD-Alben an unterschiedlichen Abenden — und dazu viele weitere Hymnen!“

Des Weiteren heißt es in der Ankündigung: „‘Blow Your Speakers’, ‘Black Wind, Fire And Steel’, der hochemotionale Track ‘Defender’ und ‘Fighting The World’ machen das gleichnamige Album damals wie heute zum Must-Have für jeden Manowar-Jünger. Mit ‘Hail And Kill’, ‘Heart Of Steel’, dem epischen ‘The Crown And The Ring’ und seinem kraftvollen Titel-Track wurde das KINGS OF METAL-Album unsterblich. Mit ‘Herz aus Stahl’ honorieren Manowar die Loyalität ihrer deutschen brothers and sisters of Metal.“

Manowar — „Kings Of Metal
Fighting The World Tour 2027“

  • 29.01. Riesa, WT Energiesysteme Arena*
  • 30.01. Hof, Freiheitshalle**
  • 01.02. Regensburg, das Stadtwerk.Donau-Arena*
  • 03.02. Augsburg, Schwabenhallen Messe**
  • 05.02. Bamberg, Brose Arena*
  • 06.02. Ingolstadt, Saturn Arena**
  • 08.02. Freiburg, Sick-Arena*
  • 10.02. Ludwigsburg, MHP Arena**
  • 11.02. Ludwigsburg, MHP Arena*
  • 13.02. Mannheim, SAP Arena**
  • 15.02. Neu-Ulm, Ratiopharm Arena*
  • 17.02. Saarbrücken, Saarlandhalle**
  • 19.02. Lingen, EmslandArena*
  • 20.02. Bielefeld, Seidensticker Halle**
  • 22.02. Magdeburg, Getec Arena*
  • 24.02. Berlin, UFO**
  • 26.02. Wetzlar, Buderus Arena*
  • 27.02. Oberhausen, Rudolf Weber-Arena**
  • 01.03. Rostock, StadtHalle*
  • 03.03. Flensburg, GP Joule Arena**
  • 05.03. Bremen, Halle 7*

* = KINGS OF METAL (komplettes Album) + weitere Hymnen
** = FIGHTING THE WORLD (komplettes Album) + weitere Hymnen


Lothar Gerber schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

