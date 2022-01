Megadeth: Dave Mustaine spielt mit Fans

Dave Mustaine beim Megadeth-Auftritt auf dem Stone Free Festival am 16. Juni 2018 in London

Beim Rock ‚N‘ Roll Fantasy Camp in Florida spielte Megadeth-Frontmann Dave Mustaine mit Fans ein paar Klassiker. Der Thrash-Pionier gab ‘À Tout Le Monde’ und ‘Symphony Of Destruction’ zum Besten. Unten seht ihr das Video dazu.

Das Rock ‚N‘ Roll Fantasy Camp stand im Mittelpunkt des erfolgreichen Dokumentarfilms ‘Rock Camp’ von 2021. Der Film folgt vier Fans, die das Rock ‚N‘ Roll Fantasy Camp besuchen. Diese teilen sich die Bühne mit unter anderem Roger Daltrey, Alice Cooper, Gene Simmons, Paul Stanley, Joe Perry, Judas Priest und Sammy Hagar.

Erfolgreiche Rock-Doku

‘Rock Camp’ wurde von Doug Blush inszeniert, der bereits an über hundert Dokumentarfilmen mitgewirkt hat (darunter die Oscar-Gewinner ‘20 Feet from Stardom’, ‘Icarus’ und ‘Period-End Of Sentence’). Bei Rotten Tomatoes erlangte die Rock-Dokumentation eine Bewertung von 94 %. Außerdem wurde der Film in der ‘Today Show‘, der ‘Tonight Show mit Jimmy Fallon’ und auf ‘ABC News’ vorgestellt.

David Fishof, Gründer des Rock ‚N‘ Roll Fantasy Camps, hat eine erfolgreiche Karriere als Sportagent, Produzent, Promoter und Manager hinter sich: Er produzierte unter anderem die ‘Happy Together’-Touren, die Monkees-Reunion-Tour zum zwanzigsten Jubiläum, die ‘Dirty Dancing Live’-Touren und das ‘Classic Superfest’. Er kreierte und produzierte außerdem 15 Jahre lang die Tourneen von Ex-Beatle Ringo Starr.

Dave Mustaine und Megadeth kommen 2022 für zwei Konzerte nach Deutschland. Hier seht ihr, wann und wo.