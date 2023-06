Megadeth: Ellefson würde zurückkommen

Jeff Young (l.) und David Ellefson (r.) mit Dave Mustaine bei einer Megadeth-Foto-Session 1988 in Chicago

In einem Interview wurde der ehemalige Megadeth-Bassist David Ellefson gefragt, ob er eine Rückkehr in die Band in Betracht ziehen würde, wenn er jemals gefragt würde. Er antwortete: „Dave wird immer mein Bruder sein. Wir teilen viele schöne Erinnerungen. Brüder streiten sich, Brüder umarmen sich und versöhnen sich.“

„Ich habe mich nun eindeutig anderen Dingen zugewandt, die mir, wie man sieht, wirklich Spaß machen. Wenn man eine Platte macht, macht man sie für sich. Aber wenn man die Platte herausbringt, ist sie für das Publikum“, erklärt der 58-Jährige.

„Ich warte nicht auf eine Reunion.“

„Ab diesem Punkt wird die Band größer als man selbst. Die Songs werden uns überleben. Für mich ist Dave also Teil einer Familie. Und sollte es jemals ein Familientreffen geben, werde ich den Anruf natürlich immer annehmen!“, fügte Ellefson hinzu.

„Aber wie gesagt, ich sitze nicht herum und warte auf eine Megdeth-Reunion. Sagen wir einfach so: Ich bin im Moment sehr auf die Zukunft fokussiert und auf das, was vor uns liegt.“

Ellefson ahnte, dass es irgendwann schlimm enden würde

Ellefson sprach im Weiteren noch über seinen Rauswurf bei den Thrash-Ikonen: „Der Schaden ist angerichtet, also macht man weiter. Wir sind alle Menschen, und es ist, wie es ist. Man kann nicht darüber lamentieren. Ich habe gesehen, wie er mit seiner Entlassung bei Metallica umgegangen ist, und 40 Jahre später noch immer darüber gemeckert hat – ich finde, das sieht verdammt erbärmlich aus.“

Empfehlung der Redaktion Megadeth: Marty Friedman hegte nie Groll gegen Dave Mustaine Thrash Metal Marty Friedman hatte im Gegensatz zu anderen einstigen Megadeth-Mitstreitern nie irgendeine Art von Beef mit Dave Mustaine. „Drei Dinge waren mir bewusst, als ich Dave kennenlernte: Erstens, unsere Band würde erfolgreich sein. Zweitens, es würde eine Menge Arbeit sein. Drittens, eines Tages würde es wirklich schlimm enden.“ Letztes Jahr gründete Ellefson eine neue Band namens Dieth, diese veröffentlichten am Freitag ihr erstes Album. Jüngst hatten sie ihren ersten Live-Auftritt im Columbia Theater in Berlin im Vorprogramm von Testament.

