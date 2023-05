Megadeth: Marty Friedman hegte nie Groll gegen Dave Mustaine

Seit Wochen wird das Internet von künstlich generierten Deep Fakes heimgesucht. Als nächstes sind die Ikonen der Heavy Metal-Szene dran.

Dass man als erfolgreicher Rock-Star wie James Hetfield, Lars Ulrich und Co. genug Geld verdient, um sich teure Markenklamotten leisten zu können ist kein Geheimnis. Und sicher ist es in der Vergangenheit auch schon vorgekommen, dass sich der ein oder andere Künstler auch mal in jener Kleidung hat ablichten lassen. Dennoch: Spätestens, wenn James Hetfield davon spricht, dass „nichts anderes zählt als meine Balenciaga-Kollektion“, sollte man stutzig werden. Wenn der Papst zur Mode-Ikone wird Seit einigen Monaten überrollt das Internet eine neue Form der AI-„Kunst“. In so genannten Deep Fakes werden bekannte Persönlichkeiten wie Politiker oder Schauspieler künstlich nachgeahmt, um…