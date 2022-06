Avenged Sevenfold haben durch T-Shirt-Verkäufe Spenden generiert. Mit dem umgesetzten Geld haben sie kugelsichere Westen in die Ukraine geschickt.

Wie viele andere Gruppen (darunter Jinjer) haben Avenged Sevenfold (aka A7X) T-Shirts verkauft, um mit den eingenommenen Geldern der von Putins Russland angegriffenen Ukraine zu helfen. Nun haben zwei Band-Mitglieder in den Sozialen Medien ein Update dazu vermeldet, was man mit jenen Mitteln angefangen hat. So haben die Musiker unter anderem kugelsichere Westen mit Avenged Sevenfold-Schriftzug in die Ukraine liefern lassen. Unterschiedliche Hilfen Frontmann M. Shadows hat zwei Fotos von den Westen getwittert. Dazu schreibt der Sänger: "Das ist das echte Leben. Danke an @TheOfficialA7X @DeathbatsClub-Gemeinschaft dafür, dass ihr diese Sache unterstützt. Mit unserer T-Shirt-Spende konnten wir viele kugelsichere Westen…