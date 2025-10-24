Back In Black – das Metal-Update

Erneut müssen wir verstorbenen Rock- und Metal-Helden gedenken. Kiss-Mitbegründer Ace Frehley erlag einer Gehirnblutung, Limp Bizkit-Bassist Sam Rivers verstarb mit nur 48 Jahren.

Gitarrist Andrey Smirnoff packt seine Koffer und verlässt U.D.O. beziehungsweise Dirkschneider.

Steel Meets Steel – neue Alben im Härtetest

Das Podcast-Duo nimmt sich diesmal diese neu erscheinenden Metal-Alben vor:

Mammoth THE END

Soulfly CHAMA

Aephanemer UTOPIE

Creeper SANGUIVORE II: MISTRESS OF DEATH

Hörproben der neu erschienenen Alben und aller anderen Bands, die wir in unserem Podcast erwähnen, findet ihr in unserer METAL HAMMER Podcast Playlist auf Spotify.

Don’t Talk To Strangers – das METAL HAMMER Podcast-Interview

Saltatio Mortis feiern ihr 25. Jubiläum mit dem Best Of-Album WELTENWANDERER und einer begleitenden Tournee. METAL HAMMER-Autor Lothar Gerber im Interview mit Jörg „Alea der Bescheidene“ Roth und Gunter „Falk Irmenfried von Hasen-Mümmelstein“ Kopf.

So geht’s weiter

—

