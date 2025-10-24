Toggle menu

Metal Hammer

 Search

METAL HAMMER Podcast Folge 115 mit Saltatio Mortis

Podcast-115-quer-2
Foto: PR. All rights reserved.
von
Saltatio Mortis im Jubiläums-Interview! Dirkschneider und Andrey Smirnoff trennen sich. Gedenken an Ace Frehley und Sam Rivers. Neue Alben von Creeper, Aephanemer u.a.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

MH_Podcast_Bildchen_2022_BastiKatrin

Back In Black – das Metal-Update

Erneut müssen wir verstorbenen Rock- und Metal-Helden gedenken. Kiss-Mitbegründer Ace Frehley erlag einer Gehirnblutung, Limp Bizkit-Bassist Sam Rivers verstarb mit nur 48 Jahren.

Gitarrist Andrey Smirnoff packt seine Koffer und verlässt U.D.O. beziehungsweise Dirkschneider.

Steel Meets Steel – neue Alben im Härtetest

Das Podcast-Duo nimmt sich diesmal diese neu erscheinenden Metal-Alben vor:

  • Mammoth THE END
  • Soulfly CHAMA
  • Aephanemer UTOPIE
  • Creeper SANGUIVORE II: MISTRESS OF DEATH

Hörproben der neu erschienenen Alben und aller anderen Bands, die wir in unserem Podcast erwähnen, findet ihr in unserer METAL HAMMER Podcast Playlist auf Spotify.

Don’t Talk To Strangers – das METAL HAMMER Podcast-Interview

Saltatio Mortis feiern ihr 25. Jubiläum mit dem Best Of-Album WELTENWANDERER und einer begleitenden Tournee. METAL HAMMER-Autor Lothar Gerber im Interview mit Jörg „Alea der Bescheidene“ Roth und Gunter „Falk Irmenfried von Hasen-Mümmelstein“ Kopf.

Simplecast Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Simplecast
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

So geht’s weiter

Die nächste Podcast-Folge erscheint am 7.11.2025. Dann zu Gast: Dämmerland! Den METAL HAMMER Podcast gibt es alle zwei Wochen am Freitag neu unter www.metal-hammer.de/podcast, auf Spotify, Deezer, Amazon und überall, wo es Podcasts gibt. Vergesst nicht, uns zu folgen, um zu erfahren, wie es weitergeht!


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

teilen
mailen
teilen

Themen

Ace Frehley Andrey Smirnoff Dirkschneider Katrin Riedl kiss limp bizkit Lothar Gerber METAL HAMMER Podcast Podcast Saltatio Mortis Sam Rivers Sebastian Kessler U.D.O.
Ace Frehley: Trauer um den einstigen Kiss-Gitarristen
Ace Frehley
Der Tod von Kiss-Gründungsgitarrist Ace Frehley erschüttert die Musikwelt. Zahlreiche Künstler gedenken seiner und nehmen Abschied.
2025 entpuppt sich zunehmend als ein Jahr, in dem die Welt viele Größen verliert. Nun reiht sich auch der einstige Kiss-Gitarrist Ace Frehley in die Riege der verstorbenen Musiklegenden ein. Nach einem Sturz in seinem Studio wurde der 74-Jährige vor einigen Wochen mit einer Hirnblutung ins Krankenhaus eingeliefert. Seine Familie ließ nun die lebenserhaltenden Maßnahmen abschalten. Jetzt trauert die Musikwelt also erneut um eine ihrer Ikonen. Ace Frehley wurde in den Siebzigern als Lead-Gitarrist von Kiss unter den Namen „The Spaceman“ oder auch „Space Ace“ bekannt. Sein unvergleichliches Gitarrenspiel inspiriert bis heute zahlreiche Musiker. Außerdem galt er als ein angenehmer,…
Weiterlesen
Zur Startseite