METAL HAMMER Podcast Folge 72 mit Emil Bulls

Foto: janis hinz. All rights reserved.

Back In Black – das Metal-Update

Harte Neuigkeiten zum Jahresbeginn: Corey Taylor sagt Teile seiner Solotournee ab – aus gesundheitlichen Gründen. Wie geht es weiter für ihn und Slipknot? Arch Enemy trennen sich von Jeff Loomis. Wie freundschaftlich lief das ab, und wer ist Joey Concepcion, der neue Mann an der Gitarre?

Steel Meets Steel – neue Alben im Härtetest

Das Podcast-Duo nimmt sich diesmal diese neu erscheinenden Metal-Alben vor:

Magnum HERE COMES THE RAIN

Lord Dying CLANDESTINE TRANSCENDENCE

Saxon HELL, FIRE AND DAMNATION

Vemod THE DEEPENING

Hörproben der neu erschienenen Alben und aller anderen Bands, die wir in unserem Podcast erwähnen, findet ihr in unserer METAL HAMMER Podcast Playlist auf Spotify.

Don’t Talk To Strangers – das METAL HAMMER Podcast-Interview

Anlässlich des neuen Albums LOVE WILL FIX IT spricht METAL HAMMER-Autor Raphael Siems mit den deutschen Alternative-Metallern Emil Bulls.

Am nächsten Freitag, den 19.1.2024, hört ihr die erste Sonder-Episode „40 Jahre METAL HAMMER – Der Jubiläums-Podcast". Die nächste reguläre Folge erscheint am 26.1.2024. Dann im Interview: Hiraes!

Die frischesten Alben, die spannendsten Neuigkeiten, der ein oder andere Blick hinter die METAL HAMMER-Kulissen – und in jeder Episode ein stahlharter Gesprächspartner: METAL HAMMER gibt es jetzt auch zum Hören! Der METAL HAMMER Podcast versorgt euch alle 14 Tage mit allem, was die Metal-Welt bewegt. Moderiert wird die schwermetallische Podcast-Reihe von Chefin vom Dienst Katrin Riedl und Chefredakteur Sebastian Kessler.

